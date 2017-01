06:03 AfD-Vorstand berät über Ausschlussverfahren gegen Höcke

Erfurt - Die AfD-Spitze diskutiert heute über einen Rauswurf des umstrittenen Thüringer Landeschefs Björn Höcke. Wie die "Thüringer Allgemeine" unter Berufung auf Parteikreise meldet, will der Bundesvorstand in einer Telefonkonferenz über ein Parteiausschlussverfahren beraten. Der hatte vergangene Woche mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken breite Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sprach Höcke von einem "Denkmal der Schande".

06:01 Im Mordfall Freiburg wartet Justiz auf Altersgutachten

Freiburg - Im Fall des Sexualmords von Freiburg rechnen die Behörden in den kommenden vier Wochen mit einem Gutachten zum Alter des Tatverdächtigen. Rechtsmediziner der Freiburger Universität seien in der entscheidenden Phase ihrer Arbeit, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Vom Ergebnis hänge ab, ob der Verdächtige nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angeklagt wird und wie das maximal mögliche Strafmaß aussehe. Nach Jugendstrafrecht sind höchstens zehn Jahre Haft möglich, nach Erwachsenenstrafrecht lebenslänglich.

04:53 Drogen an Schulen - Länder mit teils deutlichem Anstieg

München - Ob Cannabis oder Crystal Meth: Auf Deutschlands Schulhöfen hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren teils drastisch zugenommen. Das geht aus Zahlen der Landeskriminalämter und der Innenministerien hervor. In Baden-Württemberg etwa hat sich die Zahl der Drogendelikte am Tatort Schule fast verdreifacht. Ähnlich sieht es in Sachsen-Anhalt aus. Nordrhein-Westfalen und Sachsen melden jeweils eine Verdoppelung der Fälle, ähnlich stark sind auch die Zuwächse in Thüringen.