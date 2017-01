14:24 Kölner Einsatz: Innenministerium kritisiert Begriff "Nafris"

Berlin - Das Bundesinnenministerium sieht den von der Kölner Polizei auf Twitter verwendeten Begriff "Nafris" kritisch. Dies sei "keine offizielle Sprachregelung oder ein offizieller Begriff, den wir verwenden würden", sagte ein Sprecher. Die Kölner Polizei hatte am Silvesterabend über Twitter mitgeteilt: "Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft." Der Begriff "Nafri" wird im Polizeijargon intern für "nordafrikanische Intensivtäter" verwendet. Der Begriff sei zwar nicht originell, aber tauge auch nicht für eine tagelange Empörung, sagte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka.

Frankenthal - Nach dem Tod einer Bewohnerin in einem Altenpflegeheim in der Pfalz wird gegen drei Ex-Mitarbeiter wegen Mordverdachts ermittelt. Als dritter Verdächtiger sitzt ein 47-Jähriger seit Silvester in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Es bestehe der dringende Verdacht, dass er an der Ermordung der Frau beteiligt gewesen sei. Der 47-Jährige bestreite die Vorwürfe. Die Ermittler prüften jetzt, ob weitere Todesfälle auf das Konto der drei gingen. Alle stehen zudem im Verdacht, Heimbewohner gequält und misshandelt zu haben.