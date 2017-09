Nordrhein-Westfalen Notunterkunft nach Evakuierung in Dortmund wenig genutzt

10:07 Notunterkunft nach Evakuierung in Dortmund wenig genutzt

Dortmund - Die meisten der etwa 800 Bewohner des wegen Brandschutzmängeln evakuierten Dortmunder Hochhauskomplexes haben die Nacht bei Freunden und Angehörigen verbracht. In einer als Notunterkunft dienenden Leichtathletikhalle blieben etwa 350 der 500 aufgestellten Feldbetten leer. Die Menschen wurden von den Hilfsdiensten mit Essen und Trinken versorgt. Die Halle soll für zwei Nächte zur Unterbringung dienen. Für die Zeit danach müssten kommunale Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünfte organisiert werden.

10:03 Proteste in Katalonien dauern an

Barcelona - Neun Tage vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben vergangene Nacht erneut Hunderte Menschen für das Recht auf die Volksabstimmung demonstriert. Sie harrten vor dem Justizpalast von Barcelona aus, um die Freilassung von 14 separatistischen Politikern und Beamten zu fordern. Einige Demonstranten hätten ein Zeltlager errichtet, um die Proteste auch in den kommenden Tagen fortzuführen, berichtete das spanische Fernsehen.

09:16 China kritisiert Herabstufung durch Ratingagentur S&P

Peking - China hat die US-Ratingagentur Standard & Poor's für die Herabsetzung der Bonitätsnote des Landes kritisiert. Dies sei eine "falsche Entscheidung", teilte das Finanzministerium in Peking mit. S&P hatte zuvor die Bonitätsnote der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt um eine Stufe auf "A+" herabgesetzt. Chinas Wirtschaft war mit 6,9 Prozent im ersten Halbjahr schneller gewachsen, als von den meisten Analysten erwartet. Kritiker führen dies allerdings vor allem auf steigende Schulden zurück.

09:09 Neuer Krach im Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien

Ljubljana - Im Grenzstreit der beiden EU-Mitglieder Slowenien und Kroatien haben sich die Fronten verhärtet. Sloweniens Regierungschef Miro Cerar sagte ein für die kommende Woche vorgesehenes Treffen zu diesem Thema mit seinem kroatischen Amtskollegen Andrej Plenkovic ab, berichten die Medien in Ljubljana. Cerars Begründung: Plenkovic habe bei der UN-Vollversammlung in New York erneut den internationalen Schiedsspruch zum Streit zugunsten Sloweniens für null und nichtig erklärt.