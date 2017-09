Nordrhein-Westfalen Prozess gegen mutmaßlichen Doppelmörder von Herne beginnt

Nachrichten-Ticker

03:39 Prozess gegen mutmaßlichen Doppelmörder von Herne beginnt

Bochum - Im Fall der grausamen Morde an einem neun Jahre alten Jungen und einem 22-Jährigen in Herne beginnt heute vor dem Bochumer Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Doppelmörder Marcel H.. Der 19-Jährige soll im März erst das Nachbarskind Jaden und einen Tag später einen ehemaligen Schulfreund mit jeweils über 50 Messerstichen getötet haben. Die Bilder der Opfer waren sogar im Internet aufgetaucht, tagelang war fieberhaft nach dem Mörder gesucht worden. Ein Motiv für die Taten war der Staatsanwaltschaft zufolge Mordlust.

03:37 Venus Williams verpasst Endspiel der US Open

New York - Venus Williams hat ihr drittes Grand-Slam-Endspiel in diesem Jahr verpasst. Die 37-jährige Amerikanerin unterlag im Halbfinale der US Open überraschend ihrer Landsfrau Sloane Stephens 1:6, 6:0, 5:7. Die 24-jährige Stephens steht damit zum ersten Mal im Endspiel eines Grand-Slam- Tennnisturniers und trifft dort am Samstag auf Madison Keys oder CoCo Vandeweghe.

03:36 Justiz bekommt zusätzliches Personal für Loveparade-Prozess

Düsseldorf - Das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen stellt zusätzliches Personal für den Prozess zur Loveparade-Katastrophe vor sieben Jahren in Duisburg ein. Insgesamt werden 42 Planstellen geschaffen, wie Justizminister Peter Biesenbach der "Bild"-Zeitung sagte. Darunter seien zwei Stellen für Staatsanwälte. Die weiteren Stellen sind unter anderem für Mitarbeiter der Geschäftsstellen und Justizwachtmeister vorgesehen. Die Kosten für die zusätzlichen Stellen belaufen sich laut Biesenbach auf 1,7 Millionen Euro im Jahr.

02:47 Merkel-Wahlkampf in Vorpommern - Rechte Proteste geplant

Wolgast - Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl macht Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Mecklenburg-Vorpommern Station. Die CDU-Bundesvorsitzende wird zu Wahlkampfveranstaltungen in Barth, Strasburg und Wolgast erwartet. In Wolgast muss sich Merkel auf rechte Gegenproteste einstellen. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind dort parallel zur CDU-Kundgebung zwei Protestveranstaltungen aus dem rechten Spektrum angemeldet. Am Mittwoch hatten im nordsächsischen Torgau Anhänger von NPD und AfD die Kanzlerin während ihrer gesamten Rede niedergebrüllt.

02:46 Weitere Hurrikan-Tote - schlechte Prognose für Miami

Washington - Auf den amerikanischen Jungferninseln sind infolge des Hurrikan "Irma" vier Menschen gestorben. Das berichtet CNN. In dem besonders starken Sturm der höchsten Kategorie fünf kamen in der Karibik zuvor bereits mehrere Menschen ums Leben. "Irma" nahm in der Nacht Kurs auf das bitterarme Haiti und anschließend auf Florida. Dort wird der Hurrikan am Wochenende erwartet. Die Vorhersagen der Meteorologen schwanken und können sich ändern. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami allerdings voll von "Irma" erfasst werden.