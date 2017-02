Nachrichten-Ticker

09:12 Kartellamt rät zu Preisvergleich bei Benzinpreisen

Bonn - Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen schwanken weiter stark - innerhalb einer Stadt und eines Tages um bis zu 30 Cent pro Liter. Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht der Marktransparenzstelle Kraftstoffe beim Bundeskartellamt. Kartellamtschef Andreas Mundt rät deshalb zu Preisvergleichen mithilfe der Daten, die die Behörde seit Ende 2013 von rund 14 750 Tankstellen in Deutschland erhebt. Sie können über Handy-Apps oder Internet-Portale abgerufen werden.

09:11 De Maizière: "gemeinsame Kraftanstrengung" bei Abschiebungen

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière fordert mehr Verantwortung und Konsequenz bei Abschiebungen aus Deutschland. Es steige die Zahl derer, die bleiben dürften. "Aber auch die Zahl der Ablehnungen steigt, deswegen müssen wir mehr für Rückführungen und Abschiebungen machen", sagte de Maizière im ARD-"Morgenmagazin". Mit dem Hin- und Hergeschiebe der Verantwortlichkeit zwischen Bund und Ländern müsse Schluss sein: "Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung." Am Abend beraten Bund und Länder über einen 16-Punkte-Plan für schnellere Abschiebungen.

09:06 Zwei Gefährder aus islamistischer Szene in Göttingen gefasst

Göttingen - Die Polizei hat im Zusammenhang mit einem möglicherweise konkret bevorstehenden Terror-Anschlag zwei islamistische Gefährder in Göttingen festgenommen. Ein Algerier und ein Nigerianer, die seit längerem der Szene angehörten, seien in der Nacht gefasst worden, teilte die Polizei in Göttingen mit. Außerdem wurden zwölf Objekte in Göttingen und Nordhessen durchsucht.

09:05 Warnstreik in NRW begonnen

Düsseldorf - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben weitere Warnstreiks begonnen. Unter anderem legten in Nordrhein-Westfalen am Morgen Mitarbeiter der Universitätskliniken Essen, Köln und Düsseldorf die Arbeit nieder. Die Gewerkschaften haben die Mitarbeiter von Ministerien, Finanzämtern und Uniklinken, an Gerichten, Hochschulen und bei der Polizei zu dem Warnstreik aufgerufen. Am Mittag ist eine Kundgebung in Düsseldorf mit Verdi-Chef Frank Bsirsk geplant. Aktionen sind im Laufe des Tages auch in Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg geplant.

09:02 Razzien in elf NRW-Städten nach Brandanschlag in Essen

Essen - Mehr als drei Monate nach einem Brandanschlag auf ein türkisches Café in Essen hat die Polizei am Morgen in elf Städten Nordrhein-Westfalens zahlreiche Wohnungen durchsucht. Gegen 17 Verdächtige mit kurdischen Wurzeln war zuvor Haftbefehl erlassen worden, wie ein Sprecher der Polizei Essen sagte. Die Ermittler waren unter anderem in Köln, Dortmund, Bochum, Duisburg und Essen im Einsatz. Anfang November hatten Unbekannte aus einer Gruppe heraus Brandflaschen durch die Fenster des türkischen Cafés geworfen. Ein Mann in dem Ladenlokal erlitt leichte Verletzungen.