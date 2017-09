Nordrhein-Westfalen Reizgas in Schule versprüht - Zahlreiche Schüler verletzt

14:12 Reizgas in Schule versprüht - Zahlreiche Schüler verletzt

Haan - In einem Schulzentrum bei Düsseldorf haben Unbekannte Reizgas versprüht und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Mehr als 50 Schüler klagten über Atemwegsreizungen und Atembeschwerden. Bislang wurden 18 Schüler in Kliniken gebracht worden, aber es dürften noch mehr werden. Mehrere Ärzte sind vor Ort dabei, die Schüler zu untersuchen. Das Schulzentrum mit rund 900 Schülern wurde evakuiert. Wie viele Menschen tatsächlich verletzt wurden, ist noch unklar.

14:10 1,8 Prozent Inflation: Nahrungsmittel und Energie teurer

Wiesbaden - Steigende Preise für Nahrungsmittel und Energie haben die Inflation auch im September angetrieben. Die Preise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent, teilt das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mit. Genauso hoch war die Rate im August. Deutlich mehr als vor einem Jahr mussten Verbraucher für Nahrungsmittel zahlen, plus 3,6 Prozent. Energie verteuerte sich um 2,7 Prozent. Gegenüber dem Vormonat steigen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,1 Prozent.

13:53 Polizei will besetzte Berliner Volksbühne räumen

Berlin - Nach einer Anzeige von Volksbühnen-Intendant Chris Dercon wegen Hausfriedensbruchs will die Polizei das besetzte Theater nun räumen. Kultursenator Klaus Lederer hatte im Abgeordnetenhaus erklärt, den Besetzern sei angeboten worden, das Theater freiwillig bei Verzicht auf eine Strafverfolgung zu verlassen. Andernfalls werde geräumt. Zuletzt hielten sich noch etwa zehn bis fünfzehn Besetzer in dem Theater am Rosa-Luxemburg-Platz auf. Vor dem Theater versammelten sich rund 100 Demonstranten, um gegen die Räumung zu protestieren.