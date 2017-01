Nachrichten-Ticker

07:19 SPD-Kanzlerkandidat Schulz wird nominiert

Berlin - Martin Schulz, neuer Hoffnungsträger der SPD, wird heute von seiner Partei zum Kanzlerkandidaten und künftigen Parteichef nominiert. Mit Spannung wird erwartet, wie der 61-Jährige in seiner Antrittsrede auf einer Vorstandsklausur in Berlin die in der Wählergunst schwächelnde Partei für den Bundestagswahlkampf positioniert. Die SPD-Linke erwartet, dass er stärker auf die Parteiseele Rücksicht nimmt und kooperativer agiert als Vorgänger Gabriel. Die Jungsozialisten in der SPD wollen Schulz dazu bewegen, eine weitere große Koalition auszuschließen.

07:14 Diplomaten: "KZ-ähnliche" Zustände in libyschen Gefängnissen

Berlin - Deutsche Diplomaten in Afrika prangern in einem internen Lagebericht allerschwerste Menschenrechtsverletzungen in sogenannten libyschen Privatgefängnissen an, wo Schlepper ausreisewillige Migranten gefangen halten. "Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen in der Wüste" seien dort an der Tagesordnung, zitiert die "Welt am Sonntag" aus einer diplomatischen Korrespondenz der deutschen Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey an das Bundeskanzleramt und mehrere Ministerien.

06:08 Bundesbank: Keine Probleme mit neuer Kontonummer IBAN

Frankfurt/Main - Ein Jahr nach der Umstellung auf die neue internationale Kontonummer IBAN ziehen Bundesbank und Kreditwirtschaft ein positives Fazit. Deutschlands Verbraucher hätten sich an das Format gewöhnt, der Zahlungsverkehr klappe reibungslos, sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele. In Deutschland hat die IBAN 22 Stellen. Für Unternehmen und Vereine ist das neue Format seit dem 1. August 2014 verpflichtend, für Verbraucher gab es eine Übergangsfrist bis zum 1. Februar 2016. Die IBAN soll Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen grenzüberschreitend beschleunigen.

06:07 Tausende demonstrieren gegen Trumps Einreisebann

New York - Tausende Menschen haben an Flughäfen in mehreren US-Städten gegen den von Präsident Trump verhängten Einreisestopp für Flüchtlinge und viele Muslime demonstriert. Allein am New Yorker Flughafen JFK protestierten mehr als tausend empörte Demonstranten gegen das umstrittene Dekret und blockierten die Zufahrt zum Terminal 4 des Flughafens. Am Abend verfügte ein Gericht in New York, dass zumindest seit Freitag in den USA eingetroffene Flüchtlinge oder Besucher aus den vom Einreisebann betroffenen Ländern mit gültigen US-Visa vorerst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen.

05:16 Spitzenkandidat der Sozialisten in Frankreich wird bestimmt

Paris - In Frankreich bestimmen die Wähler heute beim Abschluss der Sozialisten-Vorwahl ihren Präsidentschaftskandidaten. Als Favorit gilt Ex-Minister Benoît Hamon, der in der ersten Runde am vergangenen Sonntag in Führung lag. Er steht für einen radikalen Bruch mit der verpönten Bilanz von Staatschef François Hollande. Hamons Konkurrent ist Ex-Premierminister Manuel Valls, der in Debatten die Politik der Hollande-Jahre verteidigte. Mit Teilergebnissen wird am Abend gerechnet.