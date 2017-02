Hochfilzen - Das unter Dopingverdacht stehend kasaschische Biathlon-Team wird im ersten WM-Rennen heute dabei sein. Das kündigte der Biathlon-Weltverbandes IBU in Hochfilzen an. Man vertraue voll auf die Ermittlungen der Behörden, denn bisher wisse man nicht, ob es sich um verbotene Substanzen oder verbotene Methoden handele. Erst dann könne man Maßnahmen treffen. Kurz vor dem Start der Biathlon-WM hatte die österreichische Polizei eine Doping-Razzia in den Teamunterkünften der Kasachen durchgeführt.