Österreich Fünf Tote bei Bergsteigerunglück in Österreich

Nachrichten-Ticker

14:46 Kokain im Wert von einer Million Euro gefunden

Osnabrück - Ein tschechischer Autofahrer ist bei Osnabrück mit sieben Kilogramm Kokain erwischt worden. Nach ersten Schätzungen der Polizei hat der Fund einen Straßenverkaufswert von einer Million Euro. Der 50-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei war der Wagen einer Streife auf der Autobahn 30 aufgefallen. Als die Beamten das Auto durchsuchten, fanden sie sieben Päckchen mit jeweils einem Kilogramm Kokain in einem "professionellen, extra eingebauten Versteck", wie ein Polizeisprecher sagte. Außerdem stellten sie mehrere Tausend Euro Bargeld sicher.

14:43 Deutsche stirbt nach Anschlag in Spanien

Barcelona - Nach den Anschlägen einer islamistischen Terrorzelle in Spanien ist auch eine Deutsche ihren schweren Verletzung erlegen. Die 51-Jährige starb heute in einer Klinik in Barcelona, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Verletzungen hatte sie vor anderthalb Wochen auf der Flaniermeile Las Ramblas erlitten, als ein Mann in einem Lieferwagen Dutzende Passanten überfuhr. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten beim Anschlag von Barcelona und einer vereitelten Attacke im Küstenort Cambrils auf insgesamt 16 Menschen. 24 Verletzte liegen noch in Krankenhäusern.

13:57 "Harvey" bringt katastrophale Regenfluten nach Houston

Houston - "Harvey" ist zwar nur noch ein Tropensturm - aber seine Auswirkungen im südlichen US-Staat Texas werden immer dramatischer. Anhaltender sintflutartiger Regen führte in vielen Teilen der Stadt Houston zu massiven Überschwemmungen, Auto standen mancherorts bis zu den Dächern im Wasser. CNN zufolge mussten mehr als 1000 in ihren Fahrzeugen oder Häusern eingeschlossene Menschen in Sicherheit gebracht werden, manche trugen kleine Kinder oder Haustiere in den Armen. Für weite Teile der Metropole wurde die höchste Alarmstufe bei Überschwemmungen ausgerufen.

13:52 Fünf Tote bei Bergsteigerunglück in Österreich

Krimml - Fünf Bergsteiger sind in den österreichischen Alpen nach Polizeiangaben tödlich verunglückt. Die Alpinisten hatten ersten Informationen zufolge eine Seilschaft gebildet, die am Berg Gabler abgestürzt sein dürfte, wie der Einsatzleiter des Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur APA sagte. Ein Bergsteiger sei bei dem Unglück schwer verletzt worden. Die Nationalitäten der Verunglückten sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten dauerten an.

13:14 Deutsche stirbt nach Anschlag in Barcelona

Barcelona - Zehn Tage nach dem Anschlag in Barcelona ist eine Deutsche ihren Verletzungen erlegen. Die 51 Jahre alte Frau sei im Krankenhaus in Barcelona gestorben, teilten Behörden mit. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten bei den Anschlägen von Barcelona und Cambrils auf insgesamt 16. Beim Anschlag einer islamistischen Terrorzelle mit einem Lieferwagen auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas und einer vereitelten Attacke im Küstenort Cambrils waren Mitte August auch mehr als 120 Menschen verletzt worden. Nach dem Tod der Deutschen sind noch weitere 24 Verletzte in Krankenhäusern.