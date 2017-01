10:14 Morde in Kufstein und Endingen - Polizei prüft Fernrouten

Endingen - Auf der Suche nach dem zweifachen Mörder von Kufstein und Endingen untersucht die Polizei die Fahrwege zwischen den beiden Orten. Pendler- und Fernfahrerrouten würden eingehend überprüft, sagte ein Polizeisprecher in Freiburg. Dabei bitten die Beamten auch um Hinweise. Die Verbindung zwischen zwei Orten und Taten sei die wesentliche Spur, die zum Täter führen könne. Der Unbekannte soll im Januar 2014 im österreichischen Kufstein eine 20 Jahre alte Studentin erschlagen haben. Im November tötete er damm in Endingen bei Freiburg offenbar eine 27 Jahre alte Joggerin.

10:10 "La La Land" gewinnt Filmpreis der US-Produzenten

Los Angeles - Die Musical-Romanze "La La Land" hat den Filmpreis der US-Produzenten erhalten und damit ihre Chancen auf einen Oscar weiter verbessert. Der Film von Damien Chazelle, mit dem tanzenden und singenden Duo Emma Stone und Ryan Gosling, holte in Los Angeles die Trophäe des Verbands Producers Guild of America. Mit im Rennen waren neun weitere Filme. Über die Preise stimmen mehrere Tausend Filmproduzenten ab. Häufig holt der PGA-Gewinner später auch den Oscar als "Bester Film", wie etwa "Birdman" (2015), "12 Years a Slave" (2014) und "Argo" (2013).

09:05 Schlappe für Trump - Teilerfolg gegen Einreisebann

New York - US-Präsident Donald Trump hat seine erste Schlappe erlitten. Ein Gericht in New York fror einen Teil des Einreisestopps für viele Muslime ein. Damit errangen Bürgerrechtsorganisationen im Kampf gegen Trumps Dekret einen wichtigen Teilsieg. Der Gerichtsentscheid legt nahe, dass der Erlass gegen die US-Verfassung verstößt. Die Klärung soll vermutlich in einigen Wochen erfolgen. Das Gericht verfügte, dass seit Freitag in den USA eingetroffene Flüchtlinge oder Besucher aus den vom Bann betroffenen Ländern zunächst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen.