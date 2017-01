Nachrichten-Ticker

10:38 Österreich hat erstmals Präsidenten aus Reihen der Opposition

Wien - Der 73-jährige ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen ist neues Staatsoberhaupt Österreichs. Der Wirtschaftsprofessor legte vor der Bundesversammlung in Wien seinen Amtseid ab. Es ist das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte des Landes, dass der Staatspräsident aus den Reihen der Opposition kommt. Der EU-Anhänger Van der Bellen hatte am 4. Dezember die Stichwahl gegen den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer mit 53,8 Prozent überraschend klar gewonnen.

09:58 Kraft nennt Sieg bei Bundestagswahl "kein unrealistisches Ziel"

Düsseldorf - Trotz der schwachen SPD-Umfragewerte hält die Vizevorsitzende Hannelore Kraft einen Bundestagswahlsieg über die Union mit Martin Schulz für möglich. Die SPD habe das Ziel, als Gewinner aus der Bundestagswahl zu gehen, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin im Deutschlandfunk. Das sei kein "unrealistisches Ziel". Dies zeigten auch neueste Umfragen, in denen der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz bei den persönlichen Werten gleichauf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel liegt.

09:27 Anti-Terror-Einsatz in Österreich

Wien - Die Polizei in Österreich hat in mehreren Bundesländern Anti-Terror-Einsätze durchgeführt. Das Innenministerium wollte zunächst keine näheren Angaben machen. Er bitte um Verständnis, dass man bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben könne, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Erst vergangene Woche hatten die Behörden nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag auf die Wiener U-Bahn vereitelt. Ein Teenager mit Migrationshintergrund war am Freitag festgenommen worden.

09:26 Kauder reagiert gelassen auf Schulz guten Umfrage-Start

Berlin - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat gelassen auf die Kanzlerkandidatur des früheren EU-Parlamentsvorsitzenden Martin Schulz reagiert. Die Union müsse ihn "überhaupt nicht" fürchten, sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Die guten ersten Umfragewerte wertete Kauder als vorübergehend: Das sei ein Effekt, den man immer wieder beobachten könne, wenn jemand neu auf die Bühne tritt, dass er eine gewisse Sympathie bekommt. Zudem ist aus seiner Sicht das Machtgefüge in der SPD noch nicht abschließend geklärt.

08:26 Trump macht bei der Einwanderungspolitik ernst

Washington - Donald Trump macht mit seinem Versprechen ernst, die Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten zu verschärfen. Der US-Präsident erließ ein Dekret, mit dem der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko in die Wege geleitet werden soll. Die Grenzschutzbehörde will er personell aufstocken und sicherstellen, dass andere Länder illegal eingewanderte Menschen mit kriminellem Hintergrund zurücknehmen. Zudem erwägt der Republikaner offensichtlich einen Aufnahmestopp für syrische Flüchtlinge.