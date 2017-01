20:57 Wahlleitung: Hamon gewinnt Sozialisten-Vorwahl in Frankreich

20:56 Trumps Stabschef: Wir haben uns für nichts zu entschuldigen

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump sieht nach den Einreiseverboten für viele Muslime keinen Grund, sich zu entschuldigen. In einem Interview des Senders NBC News bestritt der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, dass Trumps Dekret Chaos auf Flughäfen ausgelöst habe. 325 000 Menschen seien aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten gekommen, und 109 seien zur weiterer Befragung festgehalten worden. Die meisten seien herausgelassen worden, sagte Priebus. Über die Gesamtzahl der mittlerweile Freigelassenen gab es bis zum Nachmittag keine offiziellen Angaben.

20:08 Schulz will mit Russland konstruktiv zusammenarbeiten

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will sich um ein gutes Verhältnis zu Russland bemühen. "Ich möchte, dass wir mit Russland konstruktiv zusammenarbeiten. Mein Eindruck ist, das liegt weniger an uns, sondern mehr an der Regierung der Russischen Föderation, dass das schwierig ist", sagte Schulz in der ZDF-Sendung "Was nun?". Zur Frage, wann die vom Westen verhängten Sanktionen gestrichen werden könnten, sagte Schulz, wenn Russland das Minsker Abkommen wie angekündigt umsetze, könnten die Sanktionen aufgehoben werden.