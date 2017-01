03:34 Van der Bellen leistet Amtseid als Österreichs Präsident

03:30 Nach Razzia gegen Rechtsextreme Entscheidung über Haftbefehl

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft will nach der Festnahme zweier Verdächtiger bei Razzien gegen Rechtsextremisten heute entscheiden, ob sie Haftbefehle beantragt. Die Männer stehen in Verdacht eine Terrorvereinigung gegründet zu haben. Als Hauptverdächtiger gilt ein 62-Jähriger aus Baden-Württemberg. Er soll den sogenannten Reichsbürgern nahestehen. Erkenntnisse zu konkreten Anschlagsplanungen gibt es bislang nicht. Insgesamt laufen Ermittlungen gegen sechs Verdächtige.

02:30 Brexit-Gesetzentwurf heute im Parlament

London - Die britische Regierung will heute einen Gesetzentwurf für die EU-Austrittserklärung des Landes ins Parlament einbringen. Das bestätigte eine Sprecherin des Brexit-Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Parlamentsdebatte soll frühestens in der kommenden Woche stattfinden. Zur Abstimmung soll es nach dem Willen der Regierung noch vor Ende März kommen. Dann will Premierministerin Theresa May Brüssel über den EU-Austritt des Landes informieren und damit die Verhandlungen einleiten.