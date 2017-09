OIC-Länder Rohingya-Krise: Bangladesch appelliert an islamische Länder

Nachrichten-Ticker

14:54 Kirche stürzt durch Erdbeben ein: Elf Tote

Puebla - Das schwere Erdbeben in Mexiko hat während einer Taufe eine Kirche einstürzen lassen und mindestens elf Menschen getötet. Wie lokale Medien berichteten, hielten in der Stadt Atzala im Bundesstaat Puebla das Dach und die Kuppel der Kirche aus dem 17. Jahrhundert dem Beben der Stärke 7,1 nicht stand. Atzala liegt rund 150 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt entfernt. Bei dem Erdbeben sind nach jetzigem Stand mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Kanzlerin Angela Merkel schrieb in einem Kondolenztelegramm an den mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto: "Seien Sie versichert, dass Deutschland an Ihrer Seite stehen wird".

14:49 Ermittler: Fall Villingendorf war "bewusster Tötungsplan"

Villingendorf - Bei dem Verbrechen von Villingendorf am Rande des Schwarzwalds gehen die Ermittler von einem "bewussten Tötungsplan" des Verdächtigen aus. Das sagte Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich in Villingendorf. Die Behörde gehe davon aus, dass dem mutmaßlichen Todesschützen Mord mit dem Merkmal der Heimtücke zur Last zu legen sei. Der 40-Jährige war gestern in Rottweil festgenommen worden. Er soll am Donnerstag vergangener Woche bei einer privaten Einschulungsfeier seinen kleinen Sohn sowie den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben.

14:13 Bund Deutscher Fußballlehrer kritisiert Anzahl der Trainerwechsel

Kaiserslautern - Der Bund Deutscher Fußballlehrer hat die hohe Anzahl der Trainerwechsel in der 2. Fußball-Bundesliga kritisiert. "Da kann man nur den Kopf schütteln. Die Bereitschaft der Vereine, auch mal zu Trainern zu stehen, lässt von Jahr zu Jahr nach", sagte BDFL-Präsident Lutz Hangartner dem Portal "t-online.de". Der 1. FC Kaiserslautern hatte sich zuvor als vierter Club in dieser Saison von seinem Trainer Norbert Meier getrennt, vor der Spielzeit musste zudem Gertjan Verbeek beim VfL Bochum gehen. "Wenn die Entwicklung so weitergeht, steht am Ende eine Bilanz, die man aus Sicht eines Trainerverbandes nicht akzeptieren kann", sagte Hangartner.

13:53 Merkel kondoliert nach Erdbeben in Mexiko

Berlin - Nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko hat Kanzlerin Angela Merkel dem Präsidenten Enrique Peña Nieto kondoliert. In einem Telegramm äußerte sie "Trauer und Bestürzung". "Seien Sie versichert, dass Deutschland an Ihrer Seite stehen wird", schrieb die CDU-Politikerin. Bei dem Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko nach jetzigem Stand mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen, da in der Hauptstadt Mexiko-Stadt viele Gebäude eingestürzt sind. Vom Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, nach derzeitigem Stand seien "keine Deutschen betroffen".

13:28 Hurrikan "Maria" hat Puerto Rico erreicht

Miami - Hurrikan "Maria" ist auf die US-Karibikinsel Puerto Rico getroffen. Satellitenbilder und Daten von Wetterstationen auf der Insel zeigten, dass das Auge des Hurrikans gegen 6.15 Uhr Ortszeit nahe der Stadt Yabucoa auf Land getroffen sei, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Der Hafen der Stadt meldete Böen von bis zu 182 Stundenkilometern. Der Hurrikan hatte sich zuvor leicht abgeschwächt und war von Kategorie fünf auf die zweithöchste Kategorie vier zurückgestuft worden. Tausende Menschen haben sich bereits in Sicherheit gebracht.