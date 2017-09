Open-Air-Festival Deutsch-Ukrainisches Sprachenjahr in Kiew eröffnet

15:02 Bielefeld verpasst Tabellenführung

Düsseldorf - Im Kampf um die Spitzenplätze in der 2. Fußball-Bundesliga hat Arminia Bielefeld einen Dämpfer kassiert. Überraschend deutlich verlor die Arminia mit 0:4 zu Hause gegen den MSV Duisburg. Statt neuer Spitzenreiter zu werden, rutschte Bielefeld auf Platz vier ab - sogar noch hinter Liga-Neuling Holstein Kiel auf Rang drei. Die Kieler gewannen durch ein spätes Tor mit 2:1 gegen den weiterhin sieglosen 1. FC Kaiserslautern. Erzgebirge Aue gewann knapp mit 2:1 beim Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt.

14:50 Sechs Verletzte bei Messerstecherei auf dem Alexanderplatz

Berlin - Auf dem Berliner Alexanderplatz ist es erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Zwei größere Gruppen gingen in der Nacht mit Messern und einer Flasche aufeinander los, wie die Polizei mitteilte. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter auch ein wohl unbeteiligter 13-jähriger Junge. Ein 18-Jähriger musste nach einer Stichverletzung am Rücken notoperiert werden. Er befand sich heute aber außer Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei kam es zwischen einer 10-köpfigen und einer 20-köpfigen Gruppe gegen 0.30 Uhr zu der Schlägerei. Die Gründe hierfür waren zunächst unklar.

14:49 Streit um Asylverfahren: Grüne greifen de Maizière an

Berlin - Die Grünen haben sich gegen den Vorschlag einheitlicher Leistungen und Asylverfahren in allen EU-Ländern positioniert. Innenminister Thomas de Maizière hatte sich dafür in der "Rheinischen Post" ausgesprochen. Er vermutet einen "Sogeffekt" nach Deutschland aufgrund vergleichsweise hoher Leistungen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt kritisierte: Die Leistungen müssten laut Verfassungsgericht den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in Europa entsprechen. Der Vorschlag zeige, dass sich die Union im Wettlauf mit FDP und AfD für nichts zu Schade sei.