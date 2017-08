Palästinensische Autonomiegebiete Trumps Schwiegersohn Kushner beginnt Nahost-Gespräche

14:58 Wanderer nach gewaltigem Bergsturz in der Schweiz vermisst

Bondo - Ein gewaltiger Felsabbruch hat acht Deutsche, Österreicher und Schweizer beim Wandern in den Schweizer Alpen überrascht. Sie werden weiter vermisst, wie die Kantonspolizei in Graubünden mitteilte. Polizei und Angehörige konnten die Wanderer im Bondasca-Tal telefonisch nicht erreichen. Ob die Vermissten von herabfallenden Felsbrocken getroffen, von der anschließenden Schlamm- und Gerölllawine mitgerissen oder nur von ihrem Rückweg abgeschnitten wurden, war zunächst unklar. Nach ihnen wird mit Hubschraubern gesucht. Auch Suchhunde waren im Einsatz.

14:54 Schulz will Pkw-Maut als Kanzler abschaffen

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Fall eines Wahlsiegs die umstrittene Pkw-Maut abschaffen. "igentlich wolle - außer der CSU - niemand diese Maut, sagte der SPD-Vorsitzende der Zeitschrift "Motorwelt" des Autofahrerclubs ADAC. Voraussetzung für die Einführung sei unter anderem gewesen, dass die Maut sich rechne. Bei den Einnahmen sähe Schulz das nicht. Wenn aber Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stünden, müsse die Maut abgeschafft werden. Genau das werde er als Bundeskanzler tun.

14:50 Jährliches Tiere-Messen und -Wiegen im Londoner Zoo

London - Vom Gorilla bis zu den Pinguinen - der Londoner Zoo hat mit dem jährlichen Messen und Wiegen seiner Bewohner begonnen. Mehr als 20 000 Tiere leben im Zoo der britischen Hauptstadt. Sie müssen fast alle im Laufe des Jahres auf die Waage und an die Messlatte. Bei manchen Tieren haben die Pfleger Tricks parat: Pinguine werden beim morgendlichen Aufreihen zum Frühstück über eine Waage gelotst, den Löwen wird das Futter in Bäume gehängt, damit sie sich vor einer Messlatte aufrichten müssen.

14:16 Englisch sprechende Hipster lassen Jens Spahn keine Ruhe

Berlin - Englisch sprechende Hipster in Berlin scheinen dem CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Spahn keine Ruhe zu lassen. Erst kritisierte er in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass Kellner in Berlin nur noch Englisch sprächen. Nun wirft er der Berliner Hipster-Szene in der Wochenzeitung "Die Zeit" vor, sich mit ihrem Englisch von anderen Menschen abzuschotten. Alle, die nicht mithalten könnten bei der Generation easyJet, blieben außen vor, schreibt Spahn. "Hipster-Hass als Wahlkampfthema. Groß!", konterte etwa der bekannte Berliner Modeblog "Dandy Diary" auf Facebook.