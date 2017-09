Parlamentswahl Labour hofft auf Machtwechsel in Neuseeland

06:00 Merkel betet nicht für CDU-Wahlsieg

Berlin - Die CDU-Spitzenkandidatin Angela Merkel betet nicht für einen Sieg bei der Bundestagswahl. "So konkret politisch bete ich nicht", sagte die Kanzlerin der "Bild". "Und Gebete sind ohnehin eine sehr persönliche Angelegenheit". Auch SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz sagte, Beten sei eine sehr intime Angelegenheit. "Als Politiker muss man immer wissen, dass es etwas Größeres gibt, als den eigenen Erfolg." Merkel antwortete auf die Frage, was sie mit einem Millionengewinn im Lotto täte: "Ich persönlich spiele kein Lotto." Auch Schulz erklärte: "Ich habe mein ganzes Leben noch nicht Lotto gespielt."

05:54 Nach Hurrikan "Maria": Dammbruch in Puerto Rico droht

San Juan - Nach den verheerenden Überschwemmungen durch Hurrikan "Maria" droht auf der Karibikinsel Puerto Rico der Bruch eines großes Staudamms. "Sturmflutwarnung wegen eines drohenden Dammbruchs", warnte der Wetterdienst. Die Lage sei "extrem gefährlich." Die Bewohner angrenzender Städte und Gemeinden wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Zeitung "El nuevo dia" sind 70 000 Menschen bedroht. Bisher wurden mindestens sechs Menschen in dem US-Außengebiet getötet. Mit weiteren Opfern wird gerechnet.

04:48 Großdemonstration auf Mallorca gegen Massentourismus

04:42 Facebook-Chef Zuckerberg lenkt im Streit mit Investoren ein

Menlo Park - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nach Widerstand von Investoren Pläne für eine neue Aktienstruktur zur Sicherung seines Einflusses im Konzern aufgegeben. Anleger hatten gegen die Abspaltung einer stimmrechtslosen Aktienkategorie geklagt. Laut Zuckerberg ist das für seinen Machterhalt nun ohnehin nicht mehr nötig. Dank der guten Kursentwicklung sei er inzwischen so reich, dass er sein philanthropisches Engagement finanzieren und zugleich in den nächsten 20 Jahren die Kontrolle bei Facebook behalten könne. Am Versprechen, 99 Prozent seiner Aktien zu spenden, ändere sich nichts.

04:42 Technische Probleme zwingen Jet zu Landung in Schönefeld

Berlin - Technische Probleme haben eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft SunExpress mit rund 100 Passagieren an Bord zu einer Zwischenlandung in Berlin-Schönefeld gezwungen. Der Pilot meldete die Schwierigkeiten am späten Abend, wie die Airline und der Flughafen mitteilten. Gefahr für die Passagiere bestand nach Angaben eines Flughafensprechers zu keiner Zeit. Die Maschine war auf dem Weg von Hamburg nach Izmir in der Türkei. Die gestrandeten Fluggäste verbrachten nach Angaben einer Airline-Mitarbeiterin die Nacht am Flughafen.