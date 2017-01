Pforzheim - Ein brutaler Überfall auf einen Busfahrer ereignete sich am Samstag kurz vor Mitternacht in Pforzheim.

Am vergangenen Samstag gegen 23.35 Uhr fuhr ein 46-jähriger Busfahrer der RVS mit seinem zu diesem Zeitpunkt leeren Bus in Pforzheim-Dillweisenstein, Belremstraße, in die Buswendeschleife "Alter Bahnhof" ein. Unmittelbar nach dem Anhalten stiegen drei Männer in Höhe des Fahrers ein und einer bedrohte den Mann sofort mit den Worten "Geld her oder ich töte dich". Die Forderung untermauerten zwei der Männer mit Messer, die sie in der Hand hielten, einer fasste dem Fahrer zudem am Hals an. Bei den Messern handelte es sich um eine Springmesser und ein "Rambomesser".

Der Geschädigte sagte zu den Männern, dass er kein Geld hätte und betätigte zur Verdeutlichung seinen leeren Kassenautomaten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Räuber seinen Rucksack im Bereich des Fahrersitzes entdeckt, in dem sich die Tageseinnahmen in einem Beutel befanden. Die Täter raubten den Rucksack und warfen ihn wenig später weg, allerdings der Geldbeutel mit einem niederen dreistelligen Geldbetrag fehlte.

Eine intensive Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Diese werden wie folgt beschrieben: Erster und zweiter Täter: etwa 1,85 Meter groß, stämmige Figur, dunkel gekleidet, bewaffnet mit Springmesser und Rambomesser. Dritter Täter: 175 Zentimeter groß, stämmig Figur, dunkel gekleidet. Alle drei Täter waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, sprachen schlecht Deutsch, trugen Handschuhe und waren mit Schals im Gesicht maskiert.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0721/9395555 entgegen.