Nachrichten-Ticker

19:48 Gedenken an die Anschlagsopfer in Berliner Gedächtniskirche

Berlin - Weihnachten am Ort des Terrors: In der Gedächtniskirche haben an Heiligabend viele hundert Gläubige bei mehreren Gottesdiensten der Opfer des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gedacht. Vor zwölf Kerzen für die zwölf Toten rief die evangelische Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein dazu auf, Hass nicht mit Hass zu vergelten. "Wir spüren dieses Mal stärker, was Weihnachten bedeutet", sagte sie, "diese Kirche wird die Namen der Opfer bewahren." Nur wenige Meter entfernt war bei dem Terroranschlag am Montag ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gerast.

19:47 Philippinen: Etliche Verletzte bei Explosion vor Kirche

Manila (dpa) – Bei einer Explosion vor einer katholischen Kirche in den Philippinen sind während der Christmette mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde die Explosion durch eine Granate ausgelöst, die vor der Kirche in der Stadt Midsayap detonierte. Dabei seien Kirchgänger verletzt worden, die außerhalb des überfüllten Gotteshauses standen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. In der Vergangenheit hatten Extremisten mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida Bombenanschläge auf Kirchen während der Weihnachtsfeiertage in den Philippinen verübt.

18:51 Verdacht eines Anschlagsplans in Oberhausen nicht bestätigt

Duisburg - Die Polizei hat zwei Männer, die wegen der möglichen Planung eines Anschlags auf das Einkaufszentrum Centro Oberhausen festgenommen worden waren, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden im Kosovo geborenen Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren konnten an Heiligabend den Polizeigewahrsam wieder verlassen. Ein Haftbefehl wurde nicht ausgestellt, wie die Polizei in Essen mitteilte. Trotz intensiver Recherchen und Ermittlungen habe sich der "gemeldete Verdacht gegen die salafistisch geprägten Verdächtigen polizeilich nicht weiter erhärtet".

18:49 Gauck: Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen

Berlin - In seiner Weihnachtsansprache hat Bundespräsident Joachim Gauck angesichts von Wut und Ängsten nach dem Anschlag in Berlin zu einem weiter menschlichen Miteinander aufgerufen. Gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten wir die Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen, sagte Gauck laut vorab verbreitetem Text. "Der Terror ... ist plötzlich vorgedrungen bis in unsere Hauptstadt", damit seien Wut, Zorn, aber auch Gefühle von Angst und Ohnmacht entstanden. Wenn man genau hinschaue, erkenne man jedoch: "Wir sind zusammengerückt als Gemeinschaft."

17:50 Nach Anschlag: Drei Männer in Tunesien festgenommen

Tunis - Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben tunesische Sicherheitskräfte drei Männer festgenommen, die mit dem mutmaßlichen Attentäter Anis Amri in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen sei der Neffe Amris, teilt das Innenministerium in Tunis mit. Die Festgenommenen seien zwischen 18 und 27 Jahre alt. Nach dem Tod Amris konzentrieren sich die Ermittlungen auf mögliche Helfer. Es soll festgestellt werden, ob der 24-Jährige Unterstützer hatte. Amri war gestern bei einer Routinekontrolle bei Mailand von Polizisten erschossen worden.