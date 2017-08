Nachrichten-Ticker

00:24 Theresa May will auch bei nächster Parlamentswahl wieder antreten

Kyoto - Die britische Premierministerin Theresa May hat Spekulationen über einen Rücktritt vor Ende der laufenden Wahlperiode zurückgewiesen. Sie wolle auch bei der nächsten regulären Parlamentswahl im Jahr 2022 wieder antreten, sagte sie der BBC während eines Besuchs im japanischen Kyoto. "Ich bin für die lange Frist da, sagte die 60-Jährige. Viele Parteifreunde Mays dürften angesichts des selbstbewussten Auftretens der Premierministerin die Stirn runzeln. Sie gilt seit der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni als angezählt.

00:14 Zehn Verletzte bei Zugunglück in Polen

Warschau - Bei einem Zugunglück in Polen sind am Abend zehn Menschen verletzt worden. Ein Güterzug und ein Schnellzug waren bei Smetowo Graniczne in der Wojwodschaft Pommern zusammengestoßen, berichteten mehrere Medien. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften rückten zu einem Großeinsatz aus. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt.

23:08 Kleinere Parteien fordern mehr Polizisten

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat einen Aufstockung bei der Polizei um 15 000 Stellen gefordert. Nur so könnten die Millionen von Überstunden abgebaut werden, sagte Lindner bei einer Diskussion mit Spitzenvertreterinnen von Linken, Grünen und AfD im Fernsehsender SAT.1. Auch die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt verlangte mehr Stellen bei der Polizei, ebenso Linke-Chefin Katja Kipping, die auch für eine Anhebung der Gehälter vor allem im unteren Einkommensbereich ist. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel forderte für die Polizei eine Ausrüstung unter anderem mit Kameras, die am Körper getragen werden können.

22:45 Gabriel glaubt offenbar nicht mehr an SPD als stärkste Partei

Hamburg - Außenminister Sigmar Gabriel glaubt offenbar nicht mehr daran, dass die SPD bei der Bundestagswahl stärkste Partei werden kann. "Eine große Koalition ist deswegen nicht sinnvoll, weil damit die SPD den Kanzler nicht stellen kann", sagte er in einem live im Internet übertragenen "Spiegel"-Interview. Den Kanzler kann die SPD in einem solchen Bündnis nur stellen, wenn sie stärker als die CDU/CSU wird. Gabriel verwies in dem "Spiegel"-Interview auf den Anspruch von Schulz, Kanzler zu werden, machte aber auch deutlich, dass er das bei einer großen Koalition für unrealistisch hält.

21:56 Pfiffe und Applaus für Merkel in Erlangen

Erlangen - Erneut ist ein Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel von Buh-Rufen und Pfiffen überschattet worden. In Erlangen in Mittelfranken gab es zwar viel Applaus für die CDU-Chefin, doch skandierten einige Demonstranten "Hau ab" und "Merkel muss weg." Die Kanzlerin reagierte in ihrer Rede darauf: "Ich glaube nicht, dass man durch Schreien und Pfeifen die Welt zum Besseren verändert." Einige Demonstranten hielten ein Transparent mit dem AfD-Schriftzug in die Höhe. Zuvor hatten Demonstranten in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Merkel mit Buh-Rufen empfangen.