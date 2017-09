Pop-Star Lady Gaga kündigt eine Pause an

Nachrichten-Ticker

12:59 "Irma" nähert sich Florida - Schäden auf Kuba

Miami - Der Hurrikan "Irma" nähert sich dem US-Bundesstaat Florida. Der "Sunshine State" und seine Bewohner müssen sich auf das schlimmste Szenario vorbereiten. Das Zentrum von "Irma" könnte den jüngsten Prognosen des US-Hurrikanzentrums zufolge morgen Nachmittag die Halbinsel erreichen. Meteorologen warnten an beiden Küsten vor orkanartigen Winden und meterhohen Sturmfluten. Mehr als 5,6 Millionen Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. In der Karibik hatte der Sturm eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Der Sender CNN berichtete von mindestens 24 Toten.

12:53 Lastwagen rammt Zug in Russland - mehr als 15 Verletzte

Nischnewartowsk - Bei der Kollision eines Lastwagens mit einem Personenzug in Sibirien sind mehr als 15 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Behörden rammte der Lkw an einem Bahnübergang den Zug in die Seite, wie russische Agenturen meldeten. Der Unfall ereignete sich nahe der Großstadt Nischnewartowsk etwa 3000 Kilometer östlich von Moskau. Der Lkw-Fahrer und mehrere Zugpassagiere seien lebensgefährlich verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Auch drei Kinder wurden verletzt. Beim Zusammenprall sei der Wagon an einem Ende aus dem Gleis gesprungen, meldete die Agentur Interfax.

12:52 Auch Schulz plädiert für gleiche Asylverfahren in Europa

Wiesbaden - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sichfür den Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière ausgesprochen, einheitliche Asylverfahren und Leistungen für Flüchtlinge in allen EU-Ländern einzuführen. "Ich war seit jeher dafür", sagte Schulz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wiesbaden. Allerdings habe diese Forderung nur einen Hintergrund: Panik vor der rechten Szene. Der Glaube, man könne mit dem Nachplappern von deren Parolen diese Leute in Schach halten, ist ein Irrtum, man macht sie nur stark, erklärte Schulz.

12:03 Drei Menschen bei Unfall mit Pferdekutsche schwer verletzt

Oßling - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Pferdekutsche sind in Sachsen zwei Männer und ein Kind verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer sei bei Oßling mit seinem Wagen auf die Kutsche aufgefahren, teilte die Polizei in Görlitz mit. Bei dem Zusammenprall verletzten sich der 48 Jahre alte Kutscher und zwei Fahrgäste im Alter von 11 und 43 Jahren schwer. Der Junge und die beiden Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Autofahrer unverletzt. Wieso er die Kutsche zu spät sah, wird nun ermittelt.

11:52 Hurrikan "José" bedroht Kleine Antillen

St John's - Nach den schweren Verwüstungen durch Hurrikan "Irma" bedroht nun der Wirbelsturm "José" Inseln der Kleinen Antillen in der Karibik. "José" nähere sich den Inseln Antigua und Barbuda, warnte der Wetterdienst des Inselstaats. Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometer in der Stunde wurden gemessen. "Irma" zerstörte nach Angaben der Regierung etwa 90 Prozent von Barbuda und machte die Insel praktisch unbewohnbar. Die Bevölkerung von weniger als 2000 Menschen wurde vor dem Eintreffen von "Jose" auf die Nachbarinsel Antigua in Sicherheit gebracht.