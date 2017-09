Premier League Klopp kassiert 0:5-Pleite bei Guardiola - Arsenal siegt 3:0

Nachrichten-Ticker

20:55 Venedig: Goldener Löwe für Märchen "The Shape of Water"

Venedig - Das bildgewaltige Märchen "The Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Abend bekannt. Es ist der erste Goldene Löwe für Mexiko. Im Mittelpunkt des fantasievollen Films steht die Liebe zwischen einer einfachen Putzfrau und einem im Wasser lebenden Fabelwesen. Die Hauptrollen spielen die Britin Sally Hawkins und der US-Amerikaner Doug Jones. In weiteren Rollen sind Michael Shannon und Richard Jenkins zu sehen.

20:53 82 000 Fans feiern Stones beim Tour-Auftakt in Hamburg

Hamburg - Vor 82 000 begeisterten Fans haben die Rolling Stones am Abend im Hamburger Stadtpark ihre Europatournee gestartet. Um 20.30 Uhr betrat die wohl berühmteste Rockband der Welt mit Sänger Mick Jagger unter großem Beifall und Gejohle die Megabühne auf der Festwiese. Als ersten Song spielten die vier britischen Altrockerihren Hit "Sympathy for the Devil". Sofort gab es Riesenjubel.

20:33 Venedig: Goldener Löwe für Märchen "The Shape of Water"

Venedig - Das bildgewaltige Märchen "The Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Abend bekannt.

20:26 Bayern München verliert in Hoffenheim - Uth beim 2:0 mit Doppelpack

Sinsheim - Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat am dritten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison seine erste Niederlage kassiert. Bei der TSG 1899 Hoffenheim unterlag die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Abend 0:2 und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Mark Uth erzielte vor 30 150 Zuschauern in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena beide Treffer für Hoffenheim.

19:53 Schulz nach "Reisewarnung": Regierung in Ankara verliert das Maß

Mainz - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die türkische Regierung für ihre "Reisewarnung" für Deutschland scharf kritisiert. Er sei bestürzt über diese Entwicklung. Das sagte er am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Mainz. Die Regierung in Ankara verliere das Maß. Die Beziehungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland dürften sich nicht so entwickeln, wie das offensichtlich systematisch in Ankara vorangetrieben werde. Das türkische Außenministerium hatte eine "Reisewarnung" für die Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen.