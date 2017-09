Prozess in Bochum Baby zu Tode geschüttelt: Richter wollen Urteile sprechen

Nachrichten-Ticker

05:00 Grüne: Flüchtlings-Obergrenze ist rote Linie bei Sondierungen

Berlin - Grünen-Chefin Simone Peter sieht in der von der CSU geforderten Obergrenze für Flüchtlinge eine rote Linie für die sich abzeichnenden Sondierungen mit Union und FDP. In einer Koalition mit ihnen werde es ebenso wie bei CDU und FDP keine Obergrenze für Flüchtlinge geben. Darauf müsse sich die CSU einstellen, wenn sie ernsthaft Jamaika sondieren möchte. Das sagte Peter der "Rheinischen Post". Eine Obergrenze ist schon unter CDU und CSU heftig umstritten, die Grünen sind seit langem dagegen und setzen sich für einen erleichterten Familiennachzug ein.

04:54 Kurden-Präsident Barsani erklärt Sieg bei Unabhängigkeitsreferendum

Erbil - Noch vor der offiziellen Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses hat der Präsident der kurdischen Autonomieregierung im Nordirak den Sieg beim Unabhängigkeitsreferendum erklärt. In einer Fernsehansprache rief Massud Barsani die irakische Führung zum Dialog und zu Verhandlungen auf, wie die kurdische Nachrichtenseite Rudaw berichtete. Er forderte die Zentralregierung in Bagdad und die Nachbarländer auf, den Willen des kurdischen Volkes zu respektieren.

04:49 FDP-Chef Lindner: Hohe Hürden auf dem Weg zu Jamaika-Koalition

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner sieht hohe Hürden auf dem Weg zu einer möglichen Koalition von Union, Grünen und seinen Liberalen im Bund. Die Wahrheit sei, dass es zwar eine rechnerische Mehrheit gebe, die vier Parteien aber jeweils eigene Wähleraufträge gehabt hätten. Ob diese widerspruchsfrei und im Interesse des Landes verbunden werden könnten, stünde in den Sternen. Das sagte Lindner der Zeitung "Die Welt". "Jeder muss wissen, dass die Freien Demokraten nur in eine Koalition eintreten, wenn es Trendwenden in der deutschen Politik gibt."

04:46 Londoner U-Bahn-Anschlag: Polizei lässt drei Verdächtige frei

London - Knapp zwei Wochen nach dem jüngsten Terroranschlag in der Londoner U-Bahn hat die Polizei drei weitere Verdächtige freigelassen. Gegen die Männer werde nicht weiter ermittelt, erklärte die Behörde. Damit ist nach Angaben der Polizei nur noch der 18 Jahre junge Hauptverdächtige in Haft. Ihm werden die Verwendung von Sprengstoff und versuchter Mord angelastet. Die selbstgebaute Bombe war am 15. September im morgendlichen Berufsverkehr an der Londoner Haltestelle Parsons Green detoniert. 30 Menschen wurden verletzt. Die IS-Terrormiliz IS hatte den Anschlag für sich reklamiert.

03:49 Staubsauger-Spezialist Dyson entwickelt Elektroauto

Malmesbury - Die vor allem für Staubsauger bekannte britische Firma Dyson arbeitet an einem Elektroauto und will es 2020 auf den Markt bringen. Das Fahrzeug werde "radikal anders" als heutige Modelle sein, sagte Firmengründer James Dyson der Zeitung "Guardian" ohne nähere Details. Ein Prototyp sei zwar noch nicht gebaut worden, aber ein Elektromotor dafür sei bereits fertig. Außerdem arbeite Dyson an zwei Arten von Batterien, die effizienter als die in bisherigen Elektroautos seien.