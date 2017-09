Puerto Rico "Maria" wieder Hurrikan der Stufe fünf

Washington - Hurrikan "Maria" hat nach seinem Zug über die Karibikinsel Dominica wieder an Stärke gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum stufte ihn wieder in die höchste Kategorie fünf ein. "Maria" bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde westlich in Richtung der Jungferninseln und Puerto Rico. Die Windgeschwindigkeiten erreichten bis zu 257 Kilometer pro Stunde. Der Hurrikan war zuvor für kurze Zeit auf die zweithöchste Stufe vier heruntergestuft worden.