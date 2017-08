Ranking Hamburg ist die lebenswerteste Stadt Deutschlands

Nachrichten-Ticker

20:45 Trump löst nach Rücktritten zwei Berater-Gremien auf

Washington - Nach zahlreichen Rücktritten in seinen Berater-Zirkeln hat US-Präsident Donald Trump gleich zwei der Gremien aufgelöst. "Statt Druck auf die Geschäftsleute des Industrie-Rates und des Strategie- und Politikforums auszuüben, beende ich beide", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. "Vielen Dank an alle." Nach den Gewaltausbrüchen bei einer rassistischen Kundgebung in Virginia und Trumps zögerlicher Reaktion hatten sich mehrere prominente Wirtschaftsführer aus der Beratertätigkeit für Trump zurückgezogen.

20:45 Schachgenie Kasparow kassiert erste Niederlage nach Comeback

Saint Louis - Schachgenie Garri Kasparow hat erstmals seit seinem Comeback bei einem offiziellen Wettbewerb eine Niederlage kassiert. Der 54 Jahre alte Russe unterlag beim Schnell- und Blitzschachturnier in Saint Louis seinem Landsmann Jan Nepomnjaschtschi. "Ich habe seit zwölf Jahren nicht mehr ernsthaft Schach gespielt und ich habe noch nie so viele Möglichkeiten verpasst wie heute", schrieb Kasparow auf Twitter.

19:25 Abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien abgeschoben

Schkeuditz - 25 abgelehnte Asylbewerber sind vom Flughafen Leipzig/Halle aus abgeschoben worden. In dem gecharterten Flugzeug saßen am Nachmittag unter anderem zwölf Tunesier aus Sachsen, von denen elf zuvor in Haft gewesen waren, wie das sächsische Innenministerium mitteilte. Außerdem wurden demnach fünf Tunesier aus Baden-Württemberg, vier aus Nordrhein-Westfalen, zwei aus Hamburg und je einer aus Hessen und Berlin in das nordafrikanische Land geflogen.

19:08 "Bild": BVB verpflichtet U21-Europameister Toljan

Dortmund - U21-Europameister Jeremy Toljan wechselt einem Bericht der "Bild" zufolge von 1899 Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Der Außenverteidiger werde in den kommenden Tagen einen Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten unterschreiben, berichtete das Blatt in seiner Online-Ausgabe. Der 22-Jährige spielt seit 2011 für Hoffenheim, sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft 2018 aus. Zuletzt war daher immer wieder über einen Abgang des Verteidigers spekuliert worden. Toljan wäre nach Maximilian Philipp und Mahmoud Dahoud bereits der dritte U21-Europameister, der zum BVB wechselt.

18:43 Hamburger Polizei findet weiteren Leichenteil

Hamburg - Polizeitaucher haben in Hamburg einen weiteren Leichenteil geborgen. Ein Zeuge habe den Fund in der Billwerder Bucht gemacht und die Beamten informiert, teilte die Polizei mit. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit besteht ein Zusammenhang zu den in den vergangenen Tagen aufgefundenen Leichenteilen." Der Körperteil wurde in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. In Hamburg sind damit seit Anfang August zwölf Leichenteile entdeckt worden. Sie lagen teils mehr als 20 Kilometer voneinander entfernt. Das Opfer ist laut Polizei eine 48 Jahre alte Frau aus Äquatorialguinea.