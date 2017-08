Real-Berufung ohne Erfolg Ronaldo bleibt fünf Spiele gesperrt

Madrid - Cristiano Ronaldo bleibt für fünf Spiele gesperrt. Der spanische Fußball-Verband RFEF bestätigte die Strafe für den Fußball-Superstar von Real Madrid und wies einen Widerspruch des Clubs aus der Hauptstadt zurück.

Ronaldo hatte beim 3:1-Hinspielsieg seines Teams im spanischen Supercup beim FC Barcelona die Gelb-Rote Karte gesehen und anschließend den Schiedsrichter geschubst. Aus Sicht von Real war die zweite Gelbe Karte für Ronaldo wegen einer Schwalbe unberechtigt gewesen.

Durch die Sperre verpasste der Portugiese das Rückspiel im spanischen Supercup gegen Barça und fehlt zudem zum Auftakt der Primera División. In der Liga tritt Real am 20. August bei Deportivo La Coruña an.