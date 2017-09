Regelsatz angehoben Hartz-IV-Bezieher bekommen sieben Euro mehr

12:55 US-Wetterbehörde: Gefahr für Florida steigt

Miami - Die Bedrohung durch den Hurrikan "Irma" für den US-Bundesstaat Florida wächst nach Einschätzung der US-Wetterbehörde weiter. Neuen Berechnungen zufolge liegen große Teile Floridas im möglichen Weg des Sturms. Setzt Hurrikan "Irma" seinen derzeitigen Kurs fort, könnte er zum Wochenende in Florida auf Land treffen. Der Hurrikan der Stufe 5 ist der stärkste je in dieser Region registrierte Sturm. Heute traf "Irma" bei der kleinen Karibikinsel Barbuda erstmals auf Land.

12:53 Ost-Beauftragte: Neue Länder weiterhin auf Hilfe angewiesen

Berlin - Ostdeutschland muss angesichts des immer noch großen Abstands zur Wirtschaftskraft im Westen aus Sicht der Bundesregierung noch länger unterstützt werden. Auch nach Auslaufen des Solidarpakts II und der damit verbundenen Fördergelder 2019 sei eine wirksame Regionalförderung erforderlich, sagte die Ost-Beauftragte Iris Gleicke in Berlin bei der Vorlage des Berichts zum Stand der deutschen Einheit. Der Strukturwandel betreffe zwar ganz Deutschland. Die Besonderheit im Osten sei aber, dass die Strukturschwäche dort bis auf wenige Ausnahmen flächendeckend sei, sagte Gleicke.

12:49 Hartz-IV-Bezieher bekommen sieben Euro mehr

Berlin - Hartz-IV-Bezieher bekommen vom kommenden Jahr an etwas mehr Geld. Der monatliche Regelsatz für Alleinstehende steigt von derzeit 409 Euro auf 416 Euro im Monat - 7 Euro mehr. Das Bundeskabinett beschloss eine entsprechende Verordnung, wie das Bundessozialministerium in Berlin mitteilte. Für Paare gibt es ab 1. Januar 2018 statt 368 Euro 374 Euro pro Partner. Der Regelsatz für Kinder bis zu sechs Jahren steigt um 3 auf 240 Euro im Monat. Für die 6- bis 13-Jährigen gibt es 296 statt 291 Euro im Monat. Jugendliche bis 18 Jahren bekommen 316 statt 311 Euro.

12:19 US-Hurrikanzentrum warnt schon vor nächstem Wirbelsturm

Miami - Auf den über der Karibik tobenden Hurrikan "Irma" könnte direkt ein weiterer schwerer Sturm folgen. Der Tropensturm "Jose" könne sich am Abend (Ortszeit) zu einem Hurrikan entwickeln und am Wochenende die auch von "Irma" betroffenen Inseln erreichen, warnte das US-Hurrikanzentrum in Miami. Bei "José" handelt es sich um das Wettersystem hinter "Irma". Die Windgeschwindigkeiten des Tropensturms erhöhten sich bereits auf fast 95 Kilometer pro Stunde, erklärte das Hurrikanzentrum weiter über Twitter. "Irma" gilt als der stärkste Hurrikan, der jemals über dem Atlantik registriert wurde.