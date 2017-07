Regio-Kultur Dinosaurier mit Wortgewalt

Lörrach/Riehen. Die Urgesteine der Schweizer Mundart treten nach 13 Jahren wieder beim Lörracher Stimmen-Festival auf. Stiller Has spielen – passenderweise – in der Reithalle im Riehener Wenkenpark am 13. Juli. Das Konzert ist ausverkauft. Mit dem Wortakrobaten und Sänger Endo Anaconda unterhielt sich Anja Bertsch.

Das neue Stiller Has-Album „Endosaurusrex“ ist in den Schweizer Charts direkt auf Platz 1 eingestiegen – ein Blitzstart, den so noch keins der Vorgängeralben hingelegt hat. Glückwunsch!

Wissen Sie, bei den Platzierungen ist auch immer die Frage, wer gerade sonst noch rauskommt. Letztes mal war es so, dass wir auf dem zweiten Platz waren und Depeche Mode auf dem ersten. Dieses mal kam Depeche Mode eine Woche später raus... (schmunzelt) Auf jeden Fall ist es natürlich ein wunderbares Erlebnis und hat mich sehr gefreut.

Das aktuelle Hasen-Projekt ist ein kompletter Neustart: Neues Studio, neue Mitmusiker, neue Produzenten, die die Musik zu Ihren Texten schreiben... Wie kam’s?

Das mit der alten Band war leider irgendwie ausgebrannt, der schöpferische Prozess war nicht mehr da. Nicht nur von mir aus – das kam auch aus der Band. Das ist wie in einer Beziehung: Wenn’s nicht mehr geht, geht’s nicht mehr... Aber es muss ja nicht für ewig so sein.

Mit neuen Leuten zu produzieren, war für mich eine gute Erfahrung. Ich möchte mich nun nicht für die nächsten 100 Jahre festlegen, aber im Moment läuft es sehr gut. Ich bin glücklich mit dieser Band.

Wo sehen Sie beim neuen Album die größten Veränderungen zu bisher?

Ich denke, es ist nicht mehr so dezidiert bluesig, hat jetzt zum Beispiel so slawische Einflüsse, was auch meinen Wurzeln nahe kommt: Meine Mutter stammt ja aus Südkärnten, meine Großeltern aus Italien.

Dürfen Konzertbesucher trotzdem ein paar alte Bekannte erwarten?

Ich spiele querbeet, und natürlich auch Sachen von früher. Ich komme aus einer Folktradition und bearbeite meine alten Stücke immer wieder neu. Man kann sie eine Zeit lang spielen, aber wenn man sie hundert mal gespielt hat, müssen sie mal ein bisschen in die Garage.

Gibt es auf der neuen CD ein Herzstück?

Hm. „Flieder“ ist schon eine schöne Ballade. Aber eigentlich sehe ich meine Arbeit eher als Gesamtes und betrachte meine Stücke nicht so, dass ich Lieblingsstücke habe. Die sind mir alle sehr lieb.



Im Titelstück „Endosaurusrex“ bezeichnen Sie sich als „letscht vo myre Art.“ Das klingt ziemlich endzeitlich und einsam.

Ich beziehe das gar nicht so auf mich persönlich, sondern eher auf die Menschheit überhaupt. Wenn man alle Informationen zusammenträgt, sind wir mittelfristig daran, uns selbst den Garaus zu machen.

Aber eigentlich kommt die Idee zu dem Song von meiner Tochter: Eine Freundin hat gesagt, ich sei ein Mammut. Und die Kleine meinte drauf, ich sei eher ein Dinosaurier.

Stichwort „Aussterben“: Man munkelt tatsächlich, dass sie über das Ende von Stiller Has nachdenken...?!

Das stimmt. In drei Jahren werde ich 65, und der Stille Has als Projekt wird 30. Und da gilt die Devise „Trau′ niemand über 30.“ Danach wird es also nurmehr eine Stiller Has-Coverband geben, mit mir als Sänger.

In „Hung“ singen Sie „Was me sech ibildet gloubt me ou“. Darf man da den Bezug zu aktuellen Themen herstellen – Twitter, Trump, Fakenews und Filterblasen?

Ja, das bezieht sich auf den Populismus. Man kann den Leuten heute irgendwas erklären – je dümmer, desto besser – und sie glauben es einfach. Weil sie es glauben wollen. Es ist unglaublich.

Die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen treiben sie also schon um?

Ja sicher. Ich hab diese Distanzmanagement nicht, das andere wohl haben, die sich dann Katzenbilder anschauen, Cup-Cakes backen, und dann macht man halt noch ein Selfie. Das nutzt mir nichts. Ich denke, die Situation heute ist ähnlich der vor dem Ersten Weltkrieg: Viele Idioten an der Macht, viele internationale Verstrickungen, eine große Kriegsgefahr. Die Mächte stehen sich gegenüber, es fehlt nur der Funke – und dann haben wir wahrscheinlich schon wieder zu lange Friede gehabt. Da macht mir schon ein bisschen Angst. Es darf einfach nicht mehr so weit kommen wegen ein paar Wahnsinnigen.



Stiller Has beim Stimmen-Festival am morgigen Donnerstag, 13. Juli, 20 Uhr, Reithalle im Wenkenpark, Riehen. Das Konzert ist ausverkauft.