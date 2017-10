Rheinfelden 100 Kinder können sich freuen

100 Kinder der katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef können sich ab sofort über eine Wild-West-Landschaft in ihrer Einrichtung freuen. Einen Tag lang werkelten dazu im Rahmen des Lokalen Bündnis für Familien in Rheinfelden 15 Männer und Frauen der Firma Gabelstapler Schöler unentgeltlich in der Kita. Finanziert wurde das Projekt aus dem gemeinsamen Topf des Lokalen Bündnisses, in den jede beteiligte Firma fünf Euro pro Mitarbeiter und Kalenderjahr einzahlt. Insgesamt konnten so 2500 Euro an Projektgeldern für die Anschaffung von drei Tipis, einem Totempfahl, Klettersteinen und einer Relaxliege investiert werden. Foto: zVg