18:47 Philippinisches Militär will Anti-Drogen-Einheit gründen

Manila - Nach der Auflösung der Anti-Drogen-Einheiten der philippinischen Polizei will jetzt das Militär eine Sondereinheit gründen. Die Einheit werde mit der philippinischen Drogenbehörde zusammenarbeiten, sagte Militärchef Eduardo Ano. Zusammen würden sie primär hochrangige Mitglieder von Drogenkartellen verfolgen. Der Einheit werden 500 Personen angehören, sie könne aber auf bis zu 5000 Personen vergrößert werden. Die Regierung bekämpft seit Mitte 2016 mit äußerst brutalen Mitteln die Drogenkriminalität. Offiziell wurden seit Ende Juni 2016 mehr als 2500 Verdächtige getötet.

18:42 Schäuble über Schulz: "Die Schau ist kurz"

Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble glaubt, dass die Schulz-Festspiele für die SPD in den Umfragen bald vorbei sind. "Die Schau ist kurz, es muss schon ein bisschen Substanz kommen", sagte Schäuble in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Die Union fürchte den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz nicht, nehme ihn aber ernst. "Die SPD hat wieder Mut gefasst, sie fühlt sich ein bisschen frei von den Verpflichtungen in der großen Koalition", sagte Schäuble. Dies sei ein Widerspruch, da die SPD bislang behauptet habe, in der Koalition viel getan zu haben, dass es dem Land gutgehe.

17:58 Haftbefehl gegen Vater nach Tod zweier Jungen

Vaihingen/Enz - Nach dem Tod zweier Jungen ist Haftbefehl gegen den Vater erlassen worden. Untersuchungshaft sei angeordnet, der 38-Jährige befinde sich aber nach wie vor im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Er sei nicht transportfähig. Die 34 Jahre alte Mutter hatte ihre Söhne gestern abend tot in der Wohnung des getrennt lebenden Vaters in Vaihingen an der Enz entdeckt. Die beiden hatten schwere Kopfverletzungen, der Vater hatte sich nach derzeitigem Ermittlungstand selbst verletzt.

17:26 RB Leipzig nach Sieg in Gladbach fünf Punkte hinter Bayern

Mönchengladbach - RB Leipzig hat den Rückstand auf den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga verkürzt. Der Aufsteiger gewann 2:1 bei Borussia Mönchengladbach und liegt nun noch fünf Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister aus München. Der Tabellenführer hatte am Samstag 1:1 bei Hertha BSC gespielt. Für Leipzig trafen Emil Forsberg in der 31. Minute und Timo Werner in der 55. Minute. Jannik Vestergaards Anschlusstor war zu wenig für die Borussia.

17:14 Fünfter Pokal-Triumph für Bambergs Basketballer

Berlin - Die Basketballer von Brose Bamberg haben zum fünften Mal im deutschen Pokal triumphiert. In einem dramatischen Finale setzten sich die Franken in Berlin mit 74:71 gegen den FC Bayern durch. Damit dürfen sie auf ein Double hoffen. Angefeuert von Vereinspräsident Uli Hoeneß verpassten die Münchner ihren zweiten Pokalsieg nach 1968. Beste Werfer für das Team von Bambergs Erfolgstrainer Andrea Trinchieri war Fabien Causeur mit 18 und der überragende Nationalspieler Daniel Theis mit 17 Punkten.