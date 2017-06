Rheinfelden 550 Schüler musizieren gemeinsam

Nach 25-jähriger Pause steht wieder ein grenzüberschreitendes Musikschulfest auf dem Programm. Rund 550 junge Mitwirkende treten am Samstag, 24. Juni, auf insgesamt fünf Bühnen in Aktion, wobei zwischen 14 und 18 Uhr in der Summe zwanzig Stunden lang ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten wird.

Von Heidi Rombach

Rheinfelden. Für Norbert Dietrich, langjähriger Chef der badischen Musikschule, ist es auch ein besonderer Anlass: „Nächstes Jahr gehe ich in Pension, und dann ist solch eine grenzüberschreitende Großveranstaltung eine schöne Herausforderung.“ Ihn freut es, dass er mit seinem Schweizer Kollegen Valentin Sacher von der Musikschule Rheinfelden-Kaiseraugst an einem Strick ziehen darf. Beide verweisen sichtlich stolz auf die „musisch-kulturelle und schulische Zusammenarbeit“ der Städte und sehen sich auch in einer „Botschafterrolle“, Begegnungen über die Landesgrenze hinweg zu realisieren.

Programm kann sich hören lassen

Das Programm für diesen Sommer-Veranstaltung kann sich vor allem hören lassen. Geplant ist der Auftritt von 41 Formationen aus den Musikschulen. Den Auftakt bildet ab 13.30 Uhr ein Umzug beim Haus Salmegg mit Schulkindern aus der musikalischen Früherziehung, die unter dem Motto „singen-bewegen-sprechen“ über die alte Rheinbrücke hinüber zum Hauptwachplatz des alten Zähringerstädtchens ziehen, wo dann um 14 Uhr auf der großen Showbühne die offizielle Eröffnung des Musikschulfestes erfolgt. Anschließend dürfen die Präsentationen genossen werden.

Auf der Bühne beim Salmegg stehen zunächst Kinder aus der musikalischen Früherziehung, dann das Querflötenensemble „Tutti Flauti“ unter Leitung von Christine Schäfer und Susanne Hopfer sowie das Saxophonensemble mit Ralf Geisler an der Spitze. Zum Schluss tritt noch das Jugendblasorchester der Schweizer Musikschule auf. Der Dietschy-Saal im Haus Salmegg ist dann der Kammermusik gewidmet, wobei Gitarren, Klavier und Irish Folk dominieren. Das Jugendsalonensemble unter Leitung von Thomas Himmler zeigt hier ebenfalls sein Können. Auf dem Inseli im Rhein bilden Pop und Rock die klangvollen Schwerpunkte. Die Gruppen aus dem Badischen ziehen später hinüber auf die Schweizer Rheinseite und wollen auf der Bühne beim Hauptwachplatz und in der Kapuzinerkirche beeindrucken. Höhepunkte dort sind ferner das Jugendsymphonie-Orchester Fricktal, Chorgesang sowie die Vorstellung von Musik- und Tanzprojekten.

„Seit dem ersten musikalischen Brückenfest sind 25 Jahre vergangen, und nun war es an der Zeit, wieder eine grenzüberschreitende Aktion zu starten“, verdeutlicht ein freudestrahlender Norbert Dietrich. An Pionierleistungen in der Vergangenheit soll er mit seinem Kollegen Valentin Sacher nun anknüpfen und damit die Leistungen der Musikschulen als Kulturträger einer breiten Öffentlichkeit darstellen.