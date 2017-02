Rheinfelden. Masken, ja ganze Maskengruppen, dazu gruselige Gestalten und Fantasiekostüme: Das war auch in diesem Jahr die Szenerie, die den großen Ball der Guggenmusik „d’Maximale“ in der Hans Thoma-Halle in Warmbach beherrschte. Farbenfroher hätte das Bild fürwahr nicht sein können. Denn wer zu „d’Maximale“ geht, der legt sich auch maximal in Sachen Kostümierung ins Zeug.

Das hat natürlich auch einen ganz profanen Grund: „Wir sind der einzige Preismaskenball in der gesamten Umgebung“, erklären Vorsitzender Stefan Bozic und Stellvertreter Frank Hoffmann. Gut 1000 Euro werden nämlich Jahr für Jahr für originelle Kostüme und Verkleidungen an Preisen ausgegeben. Eine unabhängige Jury wählt bis Mitternacht die Gewinner aus. „Aber von uns bekommen alle eine finanzielle Anerkennung“, so Bozic.

Die Wahl natürlich auch diesmal wieder schwer. Ganz vorne gelegen haben allerdings der „Indianerstamm“, eine Gruppe aus Freiburg, die mit selbst gebautem, Treck, Pferd und Tippizelt angerückt war, die „lebenden Waschmaschinen“ nebst Wäschekorb auf dem Kopf sowie auch einige Mädelsgruppen in ihren schillernden Kleidern.

Bisweilen wurde es auch leicht politisch. Eine illuster kostümierte Frauengruppe fragte sich angesichts der aktuellen Standortsuche fürs Zentralklinikum: „Wer hätt denn nun de beste Joker, bi dem hoschpitale Standort-Poker“.

Derweil sorgte auch die Hausband „Fashion Project“ für gute Stimmung. Und auch Guggenmusiken und Musikformationen mischten immer mal wieder den proppevollen Saal auf. Ob „Schmugglergilde und „Ohräquäler“, ob die „Latscharis“ oder zuletzt die „X-Men-Group“: Da war für Jeden etwas dabei. Und ansonsten war natürlich in den Bars und Kaffeestuben Highlife angesagt. Dabei galt: Freie Plätze – Mangelware, Durchkommen - oftmals zwecklos.