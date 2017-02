Nachrichten-Ticker

20:10 Syriengespräche verharren weiter in Verfahrensfragen

Genf - Die Genfer Syrienverhandlungen sind am zweiten Tag mit einem Tauziehen um das weitere Prozedere nur schleppend in Gang gekommen. UN-Vermittler Staffan de Mistura traf sich zu getrennten Gesprächen mit Vertretern der Regierung und Opposition. Es sei nur über das Format der weiteren Gespräche geredet worden, sagte der Leiter der Regierungsdelegation, Baschar al-Dschafari. Ein Oppositionssprecher äußerte die Ansicht, das Regime wolle in Genf Zeit schinden. Die Gespräche gehen am Wochenende weiter.

20:05 Gefeuerter Leicester-Trainer: "Mein Traum ist gestorben"

Leicester - Einen Tag nach seinem Aus beim englischen Fußball-Meister Leicester City hat sich Trainer Claudio Ranieri geäußert. "Gestern ist mein Traum gestorben", teilte er in einer ersten Stellungnahme mit. "Nach der Euphorie der letzten Saison und der Meisterschaft habe ich nur davon geträumt, in Leicester zu bleiben. Leider sollte es nicht sein." Die Clubbesitzer hatten den 65-Jährigen nach der Champions-League-Niederlage in Sevilla von seinem Posten entbunden. Grund für die Trennung war der Sturz in der Premier League auf Platz 17, nur einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt.

18:41 VW-Führungsspitze verdient künftig weniger

Wolfsburg - Bei Volkswagen sollen die Top-Manager nach dem Abgasskandal und massiver öffentlicher Kritik künftig weniger verdienen. Der Aufsichtsrat beschloss in Wolfsburg eine Reform des Vergütungssystems, wie VW mitteilte. Der Vorstandschef soll künftig höchstens 10 Millionen Euro im Jahr verdienen, die Vorstandsmitglieder maximal 5,5 Millionen Euro. Neben diesen Obergrenzen sieht das neue System vor, dass die Kriterien für Bonuszahlungen verschärft werden. Im Gegenzug wird das Fixgehalt angehoben. Das neue System gilt vom Geschäftsjahr 2017 an.

18:40 Türkische Gemeinden in Deutschland beklagen "Angstmacherei"

Düsseldorf - Knapp zwei Monate vor der Volksabstimmung über eine umstrittene Verfassungsänderung in der Türkei sehen sich auch türkische Regierungskritiker in Deutschland zunehmend unter Druck. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland kritisierte eine "anonyme Angstmacherei", von der sich die Wahlberechtigten nicht beeinflussen lassen sollten. Auf Kritiker von Präsident Recep Tayyip Erdogan werde Druck ausgeübt, sagte TGD-Vorsitzender Gökay Sofuoglu der dpa. Die Türkische Gemeinde will nun für ein Nein bei der Volksabstimmung werben.

18:38 Skispringerin Carina Vogt erneut Weltmeisterin

Lahti - Skispringerin Carina Vogt ist wieder Weltmeisterin. Nach dem Titelgewinn 2015 in Falun und dem Olympiasieg 2014 triumphierte die Degenfelderin in Lahti erneut. Nach Rang drei im ersten Durchgang, in dem sie 98,5 Meter erreicht hatte, sprang Vogt auf 96,5 Meter und überholte die vor ihr platzierten Konkurrentinnen. Vogt setzte sich vor den Japanerinnen Yuki Ito und Sara Takanashi durch.