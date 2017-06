Rheinfelden Altes Rathaus soll wieder erstrahlen

Statt „traurigem einen vorzeigbaren Zustand“ für das alte Nollinger Rathaus forderte Rainer Vierbaum im Gemenderat. Unterstützt wurde er dabei von SPD-Ratsherr Gustav Fischer.

Rheinfelden (kör). Das im Jahr 1832 erbaute Gebäude gehört der Wohnbau und dient als Quartier des „Büchertauschs“ sowie für die Unterbringung von Obdachlosen.

Der Zahn der Zeit nagt stark an dem denkmalgeschützten Haus an der Beuggener Straße: Der Außenputz platzt ab, von den Sandsteineinfassungen sind große Stücke abgeplatzt. Die beiden Wappen an der Front, zum einen das alte Nollinger und das der „Nollinger Edelknechte“ – heute das der Stadt – sind verblasst. Drinnen sieht es nicht besser aus: Welliger Linoleumboden, zerkratzte Türen, löchrige Tapeten.

Generalsanierung nötig

Wollte man das Rathaus wieder herrichten, wäre laut Wohnbau-Geschäftsführer Dieter Burger eine Generalsanierung notwendig. Was die Angelegenheit kompliziert macht. Dafür wäre nämlich eine Räumung notwendig. Für die Wohnungslosen gibt es in absehbarer Zukunft eine mögliche Unterbringungsalternative: An der Werderstraße entsteht bekanntlich gerade ein neues Gebäude, das einerseits der Anschlussbetreuung von anerkannten Flüchtlingen dienen soll, aber auch für Obdachlose. Die offene Frage ist aber, wohin mit dem Büchertausch. Ins Leben gerufen wurde er im Jahr 2001 von der Abfallwirtchaft des Landkreises als eine von drei Buchschachteln im Kreisgebiet. Die Kundschaft der Nollinger Einrichtung, die Jahr 2011 mit dem Rheinfelder Bürgerpreis ausgezeichnet wurde, stammt nicht nur aus der Löwenstadt und ihren Ortsteilen, sondern sogar aus Schopfheim, der Schweiz oder Grenzach-Wyhlen.