Rheinfelden Angeklagter geht mit Freispruch raus

Ein 28 Jahre alter Mann aus Rheinfelden soll in 37 rechtlich selbstständigen Fällen unberechtigt Waren mit der Kreditkarte seines ehemaligen Arbeitgebers bezahlt haben. Nach der Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Lörrach stellte sich der Fall umgekehrt dar. Es erfolgte ein lupenreiner Freispruch.

Rheinfelden (dr). Der Angeklagte arbeitete im Jahre 2015 in der Schweiz bei einer Firma, die Türen und Fenster vertreibt und einbaut. Der Angeklagte hatte ein strafrechtliches „Vorleben“ mit einer offenen Bewährungsstrafe, wovon der Arbeitgeber wusste.

Diese „Vorgeschichte“ war der Grund, dass der Beschuldigte keine eigene Kreditkarte besaß. Der Arbeitgeber und später angeblich Geschädigte gestattete, dass der Beschuldigte die Kreditkartendaten des Arbeitgebers in seinen Internet-Account eintrug. In der zweiten Jahreshälfte 2015 bestellte der Beschuldigte etliche Dinge auch für sich. Der Arbeitgeber hatte zugestimmt, dass die privaten Bestellungen über seine Karte abgerechnet werden. „Das Geld habe ich dem Chef immer zeitnah in bar gegeben. Nur habe ich mir das nicht quittieren lassen“, gab der Beschuldigte an.

Kurz vor Weihnachten 2015 wandte sich der Arbeitgeber telefonisch an den Vater des Angeklagten. „Wenn ich nicht in drei Tagen 5000 Euro auf meinem Konto habe, können sie ihren Sohn im Knast besuchen“, hätte der Arbeitgeber gesagt. Der Vater und dessen Bruder entschlossen sich, das Geld zu überweisen. Wenig später eine erneute Forderung. Diesmal sollten weitere 3000 Euro überwiesen werden. Auch dieser Forderung wurde entsprochen. Trotzdem zeigte der Arbeitgeber den Beschuldigten an. In 37 Fällen soll ein angeblicher Schaden von 1474 Euro entstanden sein.

Bezeichnend ist, dass der angeblich Geschädigte inzwischen in der Schweiz abgetaucht ist. So kam er auch nicht zum Verhandlungstermin. Vater und der Onkel des Angeklagten bestätigten die erpresserischen Geldforderungen.

Nach diesem Sachverhalt sah es der Staatsanwalt als erwiesen an, dass die Anschuldigungen gegen den Angeklagten ungerechtfertigt seien. Er beantragte einen Freispruch. Der Verteidiger schloss sich diesem Antrag voll an. Amtsrichter Frick folgte diesen Anträgen.