Rheinfelden Angeklagter kann es nicht lassen

In seiner besten Zeit betreute ein 50 Jahre alter Mann aus Rheinfelden als Hausverwalter 50 Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaften (WEG). Nach einem Strafverfahren wegen Untreue im Jahr 2011 stand er am Donnerstag wegen des gleichen Deliktes erneut vor dem Schöffengericht Lörrach. Diesmal lautete das Urteil auf zwei Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung.

Rheinfelden (dr). Der Angeklagte war weitgehend geständig. Er habe in einem Zeitraum von Januar 2012 bis Juni 2015 insgesamt 94 Mal in die Kassen verschiedener von ihm betreuter WEGs gegriffen und sich meist Beträge im niedrigen dreistelligen Bereich auf das eigene Konto überwiesen. Als die Situation 2014 brenzlig wurde, verschob er auch weit höhere Beträge ungerechtfertigt zwischen den WEGs hin und her. Er habe gehofft, durch das Stopfen eines Loches nicht aufzufallen. Dabei riss er nur in eine andere treuhänderisch verwaltete Kasse ein neues Loch.

Wiederholungstäter

Als Grund für sein Tun gab der Angeklagte die Verurteilung im Februar 2011 an. Damals war er wegen Untreue in 57 Fällen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Auch damals hatte er in ihm anvertraute Kassen gegriffen.

Nach dem Urteil hätte er die Hälfte seiner Kunden verloren. Dadurch sei es finanziell sehr eng geworden. „Ich wollte immer kurzfristig die „geliehenen“ Gelder wieder auf die Konten einzahlen“, beteuerte der Angeklagte. Aber stets sei etwas unvorhergesehenes dazwischen gekommen.

Nach den Strafanzeigen von mehreren WEG, hat sich der Angeklagte um Wiedergutmachung bemüht. Die Staatsanwältin hatte den Schaden auf rund 94 000 Euro addiert. Er habe seine Lebensversicherung aufgelöst und damit die Gläubiger zum Teil befriedigt. Auf eine Eigentumswohnung sei ferner eine Zwangshypothek eingetragen worden. Die Wohnung wolle er jetzt verkaufen. Er arbeitet derzeit als angestellter Hausverwalter für eine Immobilienfirma ohne Kontenvollmachten.

Schneller Rückfall

Die Staatsanwältin lastete dem Angeklagten an, dass er die Veruntreuungen bei offener Bewährung begangen hatte. Die Rückfallzeit von elf Monaten sei sehr kurz. Unter Berücksichtigung der Vielzahl der einzelnen Taten beantragte sie eine Freiheitsstrafe von zwei Jahre und sechs Monaten. Strafen über zwei Jahren können nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Ferner soll das widerrechtlich erlangte Geld eingezogen und ein vierjähriges Berufsverbot verhängt werden.

Die Verteidigerin verwies auf das Geständnis und die Wiedergutmachungsbemühungen. „Mein Mandant hat sein gesamtes Vermögen zur Wiedergutmachung eingesetzt“, betonte sie und bat um eine bewährungsfähige Strafe.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Martin Graf gab dem Angeklagten noch eine Chance. Mit einem Strafmaß von zwei Jahren konnte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Ein Betrag von 14 184 Euro wird als verbleibender Gewinn aus den verbotenen Geschäften eingezogen. Außerdem muss sich der Verurteilte um die weitere Wiedergutmachung bemühen. Auf ein Berufsverbot wurde verzichtet.