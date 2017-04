Rheinfelden Anschlag statt Unfall

Es war kein gewöhnlicher Verkehrsunfall, der am 18. Oktober des vergangenen Jahres in Rheinfelden geschehen ist. Polizei und Staatsanwaltschaft waren schnell davon überzeugt, dass ein 35 Jahre alter Mann versucht hatte, ein Pärchen absichtlich zu überfahren.

Rheinfelden/Freiburg (dr). Gestern begann die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Freiburg. Der Auslöser für die Tat war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft rasende Eifersucht. Darum lautet die Anklage auf versuchten Mord.

Die Vorgeschichte

Der Angeklagte hatte über eine „Datingseite“ im Internet eine Frau kennengelernt. Die Frau stammt, genauso wie der Angeklagte, aus Rumänien und lebte damals in den Niederlanden. Sie besuchten sich und freundeten sich an. Bald zog sie zu ihm in die Schweiz. Dort habe sie bald festgestellt, dass der Beschuldigte rasend eifersüchtig und gewalttätig sei. Anfang des Jahres 2016 wollte sie die Beziehung beenden.

Der Anschlag

Dies alles erzählte der neue Freund der Frau, der bei dem Autoanschlag im Oktober schwerste Verletzungen davongetragen hatte. Er hatte die Frau am 11. September 2016 in Rheinfelden kennengelernt, wo sie inzwischen als Krankenschwester in einem Pflegeheim arbeitete. Am Tattag hatte ihr neuer Freund sie mittags von der Arbeit abgeholt. „Meine Freundin hatte eine panische Angst vor dem Angeklagten, da er schon mehrfach gewalttätig gegen sie gewesen war“, sagte der Geschädigte. Es sei vom Amtsgericht bereits ein Näherungsverbot gegen den Mann erlassen worden.

Plötzlich sei das Auto des Angeklagten mit Schweizer Kennzeichen auf das Pärchen zugerast. Der Geschädigte berichtete, dass er seine Freundin nur noch habe wegstoßen können. Dann sei er erst wieder in der Klinik in Basel zu sich gekommen.

Andere Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass der Mann auf die Motorhaube aufgeladen worden sei. Als das Auto gebremst habe sei das Opfer von der Haube in einen über zwei Meter tiefen Kellereingang gestürzt. Das Opfer war mit dem Hubschrauber direkt nach Basel geflogen worden. Dort habe man ihn fünf Tage lang ins künstliche Koma versetzt.

Er habe am Kopf Schürf- und Schnittwunden gehabt. Das Nasenbein sei dreifach gebrochen gewesen. Ferner habe er eine Rippenserienfraktur erlitten, und der neunte und elfte Brustwirbel seien gebrochen gewesen. Bei einer Ellenbogenverletzung hatte es Komplikationen gegeben, und das Sprunggelenk im Fuß sei ebenfalls gebrochen gewesen.

Sicht des Angeklagten

Der Angeklagte sagte zur Sache, dass er plötzlich die Kontrolle über das Auto verloren habe. Er habe bremsen wollen, aber das Auto sei immer schneller geworden. Den Aufprall des Körpers habe er nicht wahrgenommen. Darum sei er nach dem Ereignis auch einfach davongefahren.

Sicht des Gerichts

Nach Inaugenscheinnahme der Unfallskizzen hakte die Vorsitzende Richterin Eva Kleine-Cosack nochmals nach: „Das Geschehen lässt sich nicht anders erklären als dass sie gezielt auf die beiden Menschen zugefahren sind“. Doch der Angeklagte blieb bei seiner Aussage.

n Es sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt. Wir berichten weiter.