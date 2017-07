Rheinfelden „Arabal“ trägt die Erinnerungstafel

Im Rahmen eines Festaktes im Beisein zahlreicher Mitglieder und Gönner des Vereins sowie gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern des St. Josefshauses, Birgit Ackermann und Christoph Dürdoth, hat der Förderverein Markhof-Ranch am Samstag sein 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Von Heinz Vollmar

Rheinfelden-Herten. Die Entstehungsgeschichte des Fördervereins sowie die vielen Anschaffungen und baulichen Maßnahmen skizzierte während des Festaktes am Nachmittag der Vorsitzende des Fördervereins, Martin Decker. Gleichzeitig erinnerte er an die Idee und die Anfänge des therapeutischen Reitens auf der Markhof-Ranch, die sehr stark vom Ehepaar Hanni und Jürgen Lehwald geprägt wurden.

Ihnen widmete der Förderverein während des Festaktes eine Erinnerungstafel, die zuvor vom Pferd „Arabal“ zur Markhof-Ranch getragen wurde, jenes Pferd, das bei der Gründung des Fördervereins im Jahr 1997 schon für das therapeutische Reiten eingesetzt wurde.

In seinen Grußworten an den Förderverein erinnerte Vorstandsmitglied Dürdoth an die Ziele des Vereins, welche den Umgang von Menschen mit geistiger Behinderung mit Pferden fördern sollen. Dazu würde das Reiten als gesundheits- und Ausgleichsangebot sowie als sportliche Übung genauso zählen wie Kutschfahrten als Animation und Freizeitaktivität. Weitere Ziele seien das heilpädagogische Reiten und das Voltigieren sowie die Hippotherapie.

Den Machern der Markhof-Ranch attestierte Dürdoth, ihrer Zeit deutlich voraus zu sein, was auch das Wirken der Verantwortlichen um die Markhof-Ranch kennzeichne. Dem amtierenden Vorsitzenden Decker und dem früheren Vorsitzenden und Mitinitiator für das therapeutische Reiten auf der Markhof-Ranch, Jürgen Lehwald, überreichte Dürdoth daher ein Buch mit dem Titel, „Besonders und wertvoll“ – besser hätte man das Engagement der beiden Macher um die Markhof-Ranch nicht honorieren können.

In ganz besonderer Weise ehrte Dürdoth in diesem Zusammenhang Lehwalds im Jahr 2012 verstorbene Ehefrau Hanni. Sie sei eine wichtige Hauptinitiatorin zur Gründung des Fördervereins Markhof-Ranch gewesen. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen. Als Zeichen des Dankes überreichte er einen Blumenstrauß an Jürgen Lehwald mit der Bitte, diesen am Grab seiner Ehefrau niederzulegen.

Lobende Worte richtete beim Festakt auch die Hertener Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller an den Förderverein. Sie sagte, über 20 Jahre hinweg sei viel Löbliches geschehen. Durch das beispielhafte Engagement vieler Ehrenamtlicher und durch überaus großzügige Spenden konnte das Projekt Markhof-Ranch mit all seinen vielen Aktivitäten und Maßnahmen erblühen und Früchte tragen.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Trio „Three of Seven“ und von Liedermacher Benni Brendle, Mitglied des Fördervereins. Eine Spende in Höhe von 1500 Euro überreichte die Geschäftsfrau Heidi Willer aus Auggen an den Förderverein, dem sie seit Jahren sehr verbunden ist.