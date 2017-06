Rheinfelden Auch Kinder gärtnern gerne

Rheinfelden (pem). Gärtnern kann auch für Kinder spannend sein. Ein gutes Beispiel war jüngst im Kindergarten Arche Noah in Nollingen zu sehen. Voll bepackt mit Himbeer- und Johannisbeersträuchern, guter Erde, Holzlatten und Werkzeug kamen Jan Koch, Vorsitzender es Nollinger Obst- und Gartenbauvereins, und sein Kollege Werner Merkt, frühmorgens bei dem Nachwuchs an. Sie richteten im Garten der Arche Noah eine „Naschecke“ ein. Es war die erste Aktion in dieser Form für den Nollinger Verein. „Ganz toll, dass man uns bedacht hat. Die Mädchen und Jungen werden die Obststräucher hegen und pflegen“, sagte begeistert Kindergartenleiterin Bernadette Kunze.

„Während einer Sitzung, bei einem Gläschen Wein, kam uns die Idee mit der Naschecke für Kinder“, berichtete Jan Koch. Werner Merkt ergänzte: „Wir sollen so auch schon die ganz Jungen ansprechen. Sie sollen sehen wie man pflanzt, pflegt und den Ertrag selber pflücken und genießen kann“. Beide Männer beobachten oft, wie Kinder in die vereinseigene Anlage in der Cranachstraße kommen und sich für die Pflanzen interessieren. „Himbeeren sind ja so lecker, meine Oma und mein Opa haben auch welche in ihrem Garten“, erzählte Janina. Und Luana rief dazwischen: „Ich mag am liebsten Himbeeren und Brombeeren“. Jan Koch kennt sich aus mit den süßen Früchtchen: Die Himbeere ist zweifelsohne die Lieblingsfrucht der Kinder. Sie wirkt entgiftend für den Körper und fördert den Organismus.“ Auch die Johannisbeere sei gefragt, sie hat drei Mal so viel Vitamin C wie die Zitrone. Weniger gut kämen bei dem Nachwuchs dagegen die Stachelbeere oder schwarze Beerenfrüchte an.