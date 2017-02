17:58 Haftbefehl gegen Vater nach Tod zweier Jungen

Vaihingen/Enz - Nach dem Tod zweier Jungen ist Haftbefehl gegen den Vater erlassen worden. Untersuchungshaft sei angeordnet, der 38-Jährige befinde sich aber nach wie vor im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Er sei nicht transportfähig. Die 34 Jahre alte Mutter hatte ihre Söhne gestern abend tot in der Wohnung des getrennt lebenden Vaters in Vaihingen an der Enz entdeckt. Die beiden hatten schwere Kopfverletzungen, der Vater hatte sich nach derzeitigem Ermittlungstand selbst verletzt.

17:26 RB Leipzig nach Sieg in Gladbach fünf Punkte hinter Bayern

Mönchengladbach - RB Leipzig hat den Rückstand auf den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga verkürzt. Der Aufsteiger gewann 2:1 bei Borussia Mönchengladbach und liegt nun noch fünf Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister aus München. Der Tabellenführer hatte am Samstag 1:1 bei Hertha BSC gespielt. Für Leipzig trafen Emil Forsberg in der 31. Minute und Timo Werner in der 55. Minute. Jannik Vestergaards Anschlusstor war zu wenig für die Borussia.