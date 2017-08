Rheinfelden Auch Straßen verschleißen

Rheinfelden. Bei seiner „Tour“ durch den Südwesten Deutschlands besuchte der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann gemeinsam mit dem Lörracher SPD-Bundestagskandidaten Jonas Hoffmann auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Dieser nutzte die Gelegenheit, um in einem sehr offenen Gespräch verschiedene Problematiken und Herausforderungen insbesondere im Bereich der Verkehrsinfrastruktur anzusprechen. Als Mitglied des Verkehrsausschusses zeigte sich Hartmann sehr gut informiert. Er verstehe die Anliegen der Region. Allerdings dürfe man nicht vernachlässigen, dass der „Verschleiß“ der Verkehrswege in Deutschland für die Bundesregierung eine große Herausforderung sei. So erklärt es sich, dass rund 60 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel in die Sanierung fließen.

Mit gemischten Gefühlen sieht der Bundestagsabgeordnete der Entwicklung entgegen, wenn ab 2021 eine bundeseigene GmbH in Berlin für das Management der Autobahnen zuständig sein wird, wie der Bundesrat im Juni beschloss. „Wir werden sehen, ob es zu den gewünschten Effizienzsteigerungen kommen wird“, meldet Hartmann seine Zweifel an.