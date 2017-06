Rheinfelden Auto rammt Motorrad

Confed-Cup

Ich bin begeistert vom Confed-Cup. Die Partien stehen in Punkto Spannung einer Welt- oder Europameisterschaft in nichts nach. Auch kann sich der WM-Gastgeber, in diesem Fall Russland, schon einmal in die Austragung eines großen internationalen Turniers einfühlen.

Ich schaue mir zwar die Spiele an, sofern dies zeitlich möglich ist. Aber im Grunde ist es mir egal, wer den Pokal gewinnt, und ich glaube auch nicht, dass das Turnier dem Austragungsland viel bringt. Denn eine Fußball-WM ist doch noch einmal eine größere Veranstaltung als der Confed-Cup.