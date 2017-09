Rheinfelden Autofahrerin bei Unfall verletzt

Rheinfelden. Eine 41-jährige Autofahrerin wurde am Montag bei einem Auffahrunfall auf der Nollinger Straße verletzt, wie die Polizei meldete. Gegen 16.50 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Hyundai die Nollinger Straße in Richtung Schillerstraße. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies ein ihr nachfolgender VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Dessen Fahrerin wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung gebracht. An den Autos entstand kein allzu hoher Schaden.