Rheinfelden Autotür bringt Radler zu Fall

Nachrichten-Ticker

13:03 Hoeneß verteidigt Transferpolitik des FC Bayern

München - Uli Hoeneß setzt beim Umbau der Meistermannschaft des FC Bayern auf junge Spieler und nicht auf "Alibikäufe". "Wir reden alle von einem Neuaufbau und dass die Zukunft des FC Bayern München gestaltet werden müsse - und dann macht das der FC Bayern, holt junge Spieler im Alter zwischen 20 und 22 Jahren, und es gibt auch wieder Kritik. Aber einen Neuaufbau kann man nicht machen, indem man 100-Millionen-Transfers für 29- und 30-Jährige durchzieht", sagte der Präsident des Fußball-Rekordmeisters im "Kicker". Hoeneß forderte, den jungen Spielern viel mehr Vertrauen zu geben.

12:56 Bundesregierung verbietet Erdogan-Auftritt in Deutschland

Moskau - Die Bundesregierung wird den geplanten Auftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern in Deutschland verbieten. "Wir teilen der Türkei mit, dass wir der Überzeugung sind, dass ein solcher Auftritt in Deutschland nicht möglich ist. Da gibt es verfassungsrechtliche Rechtssprechung, dass wir das auch können", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Moskau.

12:52 Die deutsche Sprache hat jetzt auch ein großes Eszett

Mannheim - Das Eszett, das "scharfe S", gibt es jetzt auch offiziell als Großbuchstaben. Es sieht aus wie ein Mittelding zwischen dem klein geschriebenen "ß" und einem groß geschrieben "B". Vor allem für die korrekte Schreibung von Eigennamen in Pässen und Ausweisen sei dies wichtig, teilte der Rat für deutsche Rechtschreibung in Mannheim mit. Bisher hatten zum Beispiel Menschen mit dem Nachnamen Oßner ein Problem: Wenn in einem Ausweisdokument wegen der Großschreibung der Buchstaben anstelle des "ß" ein Doppel-"S" steht, bleibt unklar, ob sie "Ossner" oder "Oßner" heißen.

12:13 OECD-Experte: Migration nach Deutschland normalisiert sich

Berlin - Nach dem rasanten Anstieg der Zuwanderungszahlen in Deutschland in den vergangenen Jahren normalisiert sich die Lage nach Einschätzung der OECD allmählich. Für 2017 zeichne sich hier eine Entspannung ab, sagte der OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig in Berlin bei der Vorstellung eines Migrationsberichts. Sowohl beim Zugang von Asylsuchenden als auch beim Zuzug von Menschen aus anderen EU-Staaten sei der Zenit wohl vorerst überschritten. Deutschland habe sich aber als Einwanderungsland etabliert und halte sich hier auf Platz zwei der OECD-Länder - hinter den USA.

11:48 Gasflasche mit Zünder in Berliner Fast-Food-Restaurant

Berlin - In einem Berliner Fast-Food-Restaurant ist eine Gasflasche mit Zünder gefunden worden. Die Polizei stufe den Vorfall unter "Sprengstoffverdacht" ein, sagte ein Sprecher. Die Flasche wurde von Kriminaltechnikern gesichert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die betroffene Straße im Stadtteil Kreuzberg war etwa eine Stunde lang gesperrt. Ein Zusammenhang zum heftigen Protest gegen die Räumung des linken Kiezladens "Friedel 54" im nahen Neukölln sei zunächst nicht zu erkennen, sagte der Sprecher.