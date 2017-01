20:56 Tajani zum neuen EU-Parlamentspräsidenten gewählt

Straßburg - Der italienische Konservative Antonio Tajani wird nach dpa-Informationen neuer Präsident des Europaparlaments und damit Nachfolger des Deutschen Martin Schulz. Tajani setze sich am Abend in einer Stichwahl gegen den Sozialisten Gianni Pittella durch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Parlament erfuhr. Schulz will in die Bundespolitik wechseln. Er ist als Außenminister und als möglicher SPD-Kanzlerkandidat im Gespräch.

20:49 Mindestens 50 Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingslager in Nigeria

20:29 Deutsche Handballer stehen im WM-Achtelfinale

Rouen - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der WM in Frankreich im Achtelfinale. Durch einen klaren 38:24-Sieg gegen Saudi-Arabien erreichte der Europameister vorzeitig die K.o.-Runde und übernahm in der Gruppe C obendrein wieder die Tabellenführung. Nächster Gegner ist bereits morgen das Team aus Weißrussland. Am Freitag geht es gegen den punktgleichen EM-Dritten Kroatien um den Gruppensieg. Vor 3700 Zuschauern in Rouen war Steffen Fäth mit sechs Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft.