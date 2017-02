Nachrichten-Ticker

22:48 Britische Filmpreise: "La La Land" mit fünf Auszeichnungen

London - Die US-Musical-Romanze "La La Land" hat bei der Verleihung der als Baftas bekannten Britischen Filmpreise fünf Auszeichnungen erhalten. Darunter ist auch die wichtigste Kategorie bester Film. Außerdem bekam "La La Land" in London die Baftas für die beste Regie, die beste Schauspielerin sowie die beste Filmmusik und die beste Kamera. Den Preis als bester Darsteller bekam Casey Affleck für seine Rolle in dem US-Drama "Manchester By The Sea". Die deutsche Komödie "Toni Erdmann", die in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nominiert war, ging leer aus.

22:05 Jazz-Sänger Al Jarreau im Alter von 76 Jahren gestorben

Los Angeles - Der Jazz-Sänger Al Jarreau ist tot. Der vielfach preisgekrönte Stimm-Akrobat starb im Alter von 76 Jahren, wie sein Agent der dpa bestätigte. "Al ist gegen 5.30 Uhr friedlich in einem Krankenhaus in Los Angeles entschlafen. Familienmitglieder und einige enge Freunde waren dabei." Zunächst sei nur eine "kleine private Trauerfeier" geplant, keine öffentliche Beerdigung, hieß es weiter. Der Sänger war vor kurzem aufgrund von Erschöpfung in das Krankenhaus eingeliefert worden und hatte seine Karriere daraufhin als beendet erklärt. Der Gesangsvirtuose wurde in vielen Ländern verehrt.

21:47 Tausende Mexikaner fordern Respekt von US-Präsident Trump

Mexiko-Stadt - Tausende Mexikaner haben landesweit gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump protestiert. In Mexiko-Stadt versammelten sich die meisten Menschen für eine Großkundgebung vor dem symbolträchtigen Unabhängigkeitsdenkmal. "Wir wollen Brücken, keine Mauern", riefen viele der in weiß gekleideten Demonstranten. Zu den Protestzügen in rund 20 Städten hatten mehrere Organisationen aufgerufen. Die Demonstranten forderten Respekt von der US-Regierung. Trump hatte die Mexikaner während des US-Wahlkampfs als Drogenhändler und Vergewaltiger diffamiert.

21:28 Glückwünsche aus dem Ausland für Steinmeier

Berlin - Der neu gewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auch viele Glückwünsche aus dem Ausland erhalten. Russlands Staatschef Wladimir Putin hofft auf stabile bilaterale Beziehungen und eine "produktive Zusammenarbeit". Er lud Steinmeier zu einem Besuch nach Russland ein, "wann immer es ihm passt". EU-Ratspräsident Donald Tusk betonte in einem Glückwunschschreiben: "Ihre Ernennung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für Europa." Steinmeier war heute von der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt worden. Am 19. März beginnt seine Amtszeit.

20:50 Trump empfängt Kanadas Premier Trudeau

Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Montag den kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Washington. Auf dem Programm stehen ein bilaterales Gespräch und eine gemeinsame Pressekonferenz. Als Nachbar der USA könnte Kanada besonders von Trumps beabsichtigter Politik der Abschottung betroffen sein. Im Moment regelt das Handelsabkommen Nafta den Warenverkehr zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Trump ist ein Kritiker des Vertrags. Kanada ist auch vom Ausstieg der USA aus dem Abkommen TPP betroffen.