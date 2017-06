Rheinfelden Betreuer werden dringend gesucht

Der Betreuungsverein des Landkreises Lörrach berät ehrenamtliche Betreuer, Angehörige, Betreute und interessierte Menschen über Betreuungsangelegenheiten. In Rheinfelden sucht er dringend Helfer.

Rheinfelden (mv). Heinz Vollmar sprach mit der Geschäftsführerin des Vereins, Waltraud Herrmann, über die Situation.

Frage: Frau Herrmann, wie haben Sie festgestellt, dass es im Raum Rheinfelden an ehrenamtlichen Betreuern fehlt?

Die Betreuungsbehörde schickt mir in regelmäßigen Abständen Anfragen, ob in Rheinfelden Betreuungen übernommen werden können. In jüngster Vergangenheit musste ich jedoch feststellen, dass die Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Betreuungsvereins abgelehnt werden musste, weil niemand zur Verfügung stand.

Frage: Auf welches Phänomen führen Sie diese Entwicklung zurück?

Da in Herten im St. Josefshaus und in mehreren Pflegeheimen viele betreuungsbedürftige Menschen leben, ergibt sich allein aus dieser Tatsache ein erhöhter Bedarf an Betreuung.

Frage: Machen Sie diesbezüglich in Lörrach und Umgebung andere Erfahrungen?

Es ist grundsätzlich auch in der Region Lörrach schwierig Betreuungspersonen zu finden. Durch die unterschiedliche Infrastruktur mit ländlichen Gegenden, wo auch heute noch die Familie Betreuungsaufgaben wahrnimmt und die möglicherweise höhere Bereitschaft, Betreuungen in der Stadt zu übernehmen, stellt sich in der Region Lörrach die Situation anders dar.

Frage: Könnte es sein, dass in Rheinfelden mehr für diese so wichtige ehrenamtliche Tätigkeit geworben werden muss?

Bisher haben wir mit den Prospekten, die in den Rathäusern der Gemeinden ausgelegt sind, geworben. Außerdem haben wir regelmäßig in den Gemeindemitteilungsblättern zur Weihnachtszeit für unsere Angebote geworben. Dies reicht jedoch offenbar nicht aus, um Menschen für unsere ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen.

Frage: Was haben Sie schon bisher gegen diese Entwicklung unternommen und was werden Sie künftig tun, um mehr ehrenamtliche Betreuungspersonen zu gewinnen?

Wir sind bereits in der Vergangenheit an Rheinfelder Firmen herangetreten, um für unsere Arbeit zu werben. Das uns entgegengebrachte Interesse war jedoch sehr unterschiedlich. Wir überlegen uns daher, auch Personalvertretungen für unsere Belange zu begeistern mit dem Hintergrund, dass sich auch darüber positive Synergieeffekte für die Arbeit des Betreuungsvereins ergeben und neue Betreuer gefunden werden können. Außerdem wollen wir an die Volkshochschule Rheinfelden herantreten um dort ein Schulungsprogramm für ehrenamtliche Betreuer aufzulegen.

Frage: Was gedenken Sie zu tun, wenn Ihre Bemühungen um mehr Betreuungspersonen für Rheinfelden nicht in Erfüllung gehen?

Wenn wir für Rheinfelden niemanden finden, dann empfände ich dies für die zu betreuenden Personen als sehr traurig, weil gerade die ehrenamtlichen Betreuer die Bedürftigen gut annehmen können, und sich die Betreuungsbedürftigen auch angenommen fühlen können.

Weitere Informationen: Untergebracht ist der Betreuungsverein in der Agentur für Arbeit (erstes Obergeschoss, Zimmer 1.46), Brombacher Straße 2 in Lörrach. Per E-Mail ist Geschäftsführerin Herrmann zu erreichen unter waltraud.hermann@loerrach-landkreis.de.