Die Bürgerstiftung Rheinfelden feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Als Geburtstagsgeschenk an die Stadt übergab gestern der Vorstand einen Bewegungsparcours im Herbert-King-Park der Öffentlichkeit. Von Ulf Körbs Rheinfelden. „Es ist ein denkwürdiges Ereignis und unser größtes Projekt, mit dem wir ein sichtbares Zeichen für die Bürgerschaft Rheinfeldens setzen wollen“, betonte Stiftungsvorsitzender Norbert Dietrich in seiner Ansprache. Er erinnerte daran, dass der Rundweg ursprünglich zur Ausgestaltung der Metzger-Grube gedacht war als Anknüpfung an die Umfrage zur künftigen Nutzung des Geländes. Doch es kamen Bedenken auf, dass die Grube vielleicht zu abseits liege. Da bot sich der Herbert-King-Park als zentralerer Ort der Stadt an, der in Absprache mit der Stadt als Grundbesitzerin ausgewählt wurde. Mit ihrem Jubiläumsprojekt wolle die Stiftung, führte Dietrich weiter aus, „der Bürgerschaft generationenübergreifend die Möglichkeit geben, sich spontan, ohne Anmeldezwang oder Gebühren, zu bewegen und körperlich fit zu halten“. Bewegung halte eben jung und munter und fördere die Gesundheit. Diese gewinne vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung immer mehr an Bedeutung. Aber soziale, gesellschaftliche Aspekte hätten ebenso eine wichtige Rolle gespielt. Insofern sei die Bürgerstiftung wichtigen Satzungsgrundsätzen nachgekommen. Zugleich sprach er den beiden Projektverantwortlichen des Vorstandes, Paul Renz und Helmut Reif, ein Lob aus, sie hätten die Aufgabe in vortrefflicher Weise gelöst. Sein Dank galt der Stadt für die Unterstützung und auch den Gerätestiftern Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Aluminium, Energiedienst sowie Städtische Wohnbau und der Baufirma Schleith, die für die Fundamente der Stationen und andere Bodenarbeiten nur einen geringen Preis verlangte. Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt richtete einige Dankesworte an die kleine Gesellschaft, während im Hintergrund ein paar Kinder und Jugendliche die Geräte schon einmal ausprobierten. Er betonte: „Die Stadt lebt vom bürgerschaftlichen Engagement, das auch von der Bürgerstiftung gebündelt wird.“ Der Rathauschef fand auch die Standortwahl gelungen, denn „der Herbert-King-Park ist das grüne Zentrums Rheinfeldens“. Er sei ein so genanntes „Fünf-Minuten-Grün“, da in fünf Minuten erreichbar, vor allem von jenen rund 1000 Schülern aus der unmittelbaren Umgebung. Dem Parcours wünschte er „viel Resonanz und hoffentlich keinen Vandalismus“.