Rheinfelden Bizarres Verhalten

Nachrichten-Ticker

18:45 Polizei: Immer mehr Flüchtlinge kommen auf Güterzügen

München - Diese Fluchtvariante ist lebensgefährlich – trotzdem nutzen immer mehr Flüchtlinge Güterzüge auf ihrem Weg nach Deutschland. Die Bundespolizei in München hat in diesem Jahr bisher 319 Flüchtlinge im Großraum München aufgegriffen, die diesen Weg über die deutsch-österreichische Grenze genutzt hätten. Dabei sei die Zahl von Quartal zu Quartal gestiegen. Viele Flüchtlinge unterschätzen dabei die im Herbst frostigen Temperaturen bei der Fahrt über den Brenner, warnt die Bundespolizei-Inspektion.

18:45 Ehe für alle: Erste schwule Paare haben geheiratet

Berlin - In Deutschland sind die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen geschlossen worden - mit die ersten waren in Berlin Karl Kreile und Bodo Mende. Sie wurden vor rund 100 Freunden und Angehörigen im Rathaus Schöneberg getraut. Auch in Frechen in Nordrhein-Westfalen heirateten ungefähr zeitgleich zwei Männer, wie der WDR meldet. Die Ehe für alle war im Sommer vom Bundestag beschlossen worden und ist heute in Kraft getreten. Schwule und lesbische Paare können nun genau wie heterosexuelle Paare mit allen Rechten und Pflichten heiraten.

17:55 Terrorverdacht nach tödlicher Messer-Attacke in Marseille

Marseille - Im Fall einer tödlichen Messer-Attacke am Bahnhof von Marseille gehen Ermittler einem Terrorverdacht nach. Der Angreifer tötete zwei Frauen, bevor er von Soldaten erschossen wurde. Die für Terrorfälle zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog die Ermittlungen an sich. Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle eröffneten im Bahnhof Saint-Charles das Feuer auf den Mann. Im Rahmen dieser Operation patrouillieren seit dem Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" Militärs in französischen Städten. Weitere Angaben zur Identität des Angreifers gibt es bisher nicht.

17:52 Polizeigewalt überschattet Katalonien-Abstimmung

Barcelona - Gewaltszenen haben in Katalonien das umstrittene Referendum über eine Abspaltung der Region von Spanien überschattet. Trotz eines gerichtlichen Verbotes und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid zieht die Regionalregierung die Abstimmung durch. Schon bei der Öffnung der Wahllokale griffen von Madrid entsandte paramilitärische Guardia Civil und die Nationalpolizei teilweise hart durch. Sie versuchten, Wähler am Zugang zu den Urnen zu hindern. Bis zum Nachmittag wurden nach Angaben aus Katalonien 465 Bürger verletzt. Auch elf Polizisten wurden leicht verletzt.

17:50 Mutter steigt mit Tochter in Zug und vergisst Sohn im Auto

Oranienburg - Weil sie auf ihre neunjährige Tochter achtgeben wollte, hat eine Mutter am Bahnhof Oranienburg in Brandenburg ihren eineinhalbjährigen Sohn im Auto vergessen. Entgegen ihres Plans stieg die 38-Jährige mit ihrer Tochter in eine Bahn, weil darin ein augenscheinlich Betrunkener war. Als der Frau einfiel, dass ihr Sohn noch im Auto sitzt, rief sie sofort einen Kundenbetreuer der Bahn an, der die Polizei verständigte. Beamte fanden das Auto, in dem der kleine Junge ruhig und friedlich schlief. Gesundheitliche Folgen gab es nicht. Etwa zeitgleich kam auch die Mutter wieder dort an.