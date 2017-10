Rheinfelden Bürgersaal gleicht einem Hexenkessel

Nachrichten-Ticker

20:03 Trump spricht nach Las-Vegas-Massaker mit Angehörigen

Las Vegas - Zuspruch nach dem Massenmord: US-Präsident Donald Trump ist nach Las Vegas gereist, um Hinterbliebene und Angehörige der 58 Opfer aus der Nacht zum Montag zu treffen. In der Glücksspielmetropole in Nevada wollten er und seine Frau Melania unter Ausschluss der Öffentlichkeit Patienten in einem Krankenhaus besuchen. Danach wollten die Trumps mit Ersthelfern zusammenkommen, die nach dem Verbrechen auf einem Konzertgelände Beistand geleistet hatten. Trump sagte vor dem Abflug: "Das ist ein sehr, sehr trauriger Tag für mich, auch persönlich."

20:01 Messerangriff in Psychiatrie - Polizisten erschießen Patient

Hamburg - In einer psychiatrischen Klinik in Hamburg-Bergedorf ist ein Patient von der Polizei erschossen worden, nachdem er Ärzte bedroht und Beamte mit einem Messer angegriffen hat. Der 45 Jahre alte Deutsche sei auf die Polizisten losgegangen und habe einen von ihnen leicht verletzt. Daraufhin gaben zwei Beamte Schüsse ab. Der Patient habe schwere Verletzungen erlitten. Nach einer Notoperation starb er am Abend. Der Mann war auf eigene Veranlassung in die Klinik gekommen. Ärzte untersuchten ihn und hielten eine Einweisung zur stationären Behandlung für erforderlich.

19:03 Nasa-Angebot: Den eigenen Namen zum Mars fliegen lassen

Washington - Wer schon immer mal zum Mars fliegen wollte, kann jetzt zumindest schon mal seinen Namen hinschicken. Auf einer Webseite der US-Raumfahrtbehörde Nasa kann man Vor- und Nachnamen eintragen und dann eine Art virtuellen "Boarding Pass" erhalten. Die Namen kommen dann per Mikrochip an Bord des Mars-Lander "InSight", der sich im kommenden Mai auf den Weg zum roten Planeten machen soll, wie die Nasa mitteilte. 2015 hatten mehr als 825 000 Menschen ihre Namen eingetragen, nun soll ein zweiter Mikrochip dazukommen.

19:01 US-Präsident Trump trifft in Las Vegas ein

Las Vegas - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind in Las Vegas eingetroffen, um Angehörige der Opfer des Massenmordes bei einem Konzert zu treffen. Zunächst wollte das Paar unter Ausschluss der Öffentlichkeit Patienten in einem Krankenhaus besuchen. Danach wollten die Trumps mit Ersthelfern zusammenkommen, die nach dem Verbrechen Beistand geleistet hatten. Trump hatte auf das Attentat vergleichsweise verhalten reagiert. Nach den Anschlägen von Islamisten in Europa hatte er sich deutlich vernehmlicher und heftiger geäußert als nach der Tat des weißen Amerikaners Paddock.

18:38 Stichtag Montag: Katalonien macht mit "Scheidung" Ernst

Madrid/Barcelona - Die Abspaltung Kataloniens von Spanien soll offenbar schon in fünf Tagen erklärt werden: Für Montag haben die Parteien der separatistischen Koalitionsregierung in Barcelona eine Plenarsitzung des Regionalparlaments einberufen, bei der wohl die Unabhängigkeit ausgerufen werden soll. Drei Tage nach dem Sieg des "Ja"-Lagers beim umstrittenen und chaotischen Referendum der Katalanen über die Loslösung warnte die Zentralregierung die Regionalregierung in Barcelona erneut in scharfem Ton vor einer Loslösung.